El árbitro somalí se acerca a la liga egipcia: la decisión final está en manos de la Federación de Fútbol

Essam Abdel Fattah, presidente del Comité de Árbitros egipcio, reveló que recibió una solicitud oficial de la Federación Somalí para contar con el árbitro Omar Artan en la dirección de partidos de la Liga egipcia, y afirmó que no se opone a este paso, a la espera de la aprobación de la Federación Egipcia de Fútbol.

Abdel Fattah señaló, en declaraciones televisivas, que Artan se puso en contacto con él, aunque no lo hizo con el objetivo de dirigir el partido entre Al Ahly y Zamalek, y explicó: "Envió una carta oficial de la Federación Somalí en la que solicita arbitrar en la Liga egipcia. No me opongo a ello, pero estamos esperando la aprobación de la Federación Egipcia, y si la Federación de Fútbol da su visto bueno, lo recibiremos en la Liga egipcia lo antes posible".

Entre bastidores de la elección del árbitro del clásico

El presidente del Comité de Árbitros abordó los entresijos de la elección del árbitro esloveno Rade Obrenović para dirigir el partido estelar entre Al Ahly y Zamalek, previsto para el domingo 11 de octubre en el estadio de El Cairo, correspondiente a la sexta jornada de la Liga egipcia.

Abdel Fattah explicó que el comité se dirigió a las federaciones de las cinco grandes ligas europeas, pero Alemania, Inglaterra e Italia declinaron enviar árbitros, mientras que la respuesta de Portugal llegó con retraso, y el equipo disponible no era de la élite, algo que también se aplicó a las opciones españolas.

Añadió que contactó personalmente con varios árbitros, pero estos declinaron debido a sus compromisos, especialmente los partidos de la Liga de Campeones de Europa, antes de que el comité se decantara por el árbitro esloveno, al que describió como el mejor de su país.

Su postura sobre el arbitraje extranjero

Abdel Fattah defendió a los árbitros, señalando que las críticas que recibe el arbitraje no se limitan a Egipto, sino que se extienden a España y a otros grandes países, al considerar que el árbitro suele ser el eslabón más débil del sistema del fútbol.

Dijo que es difícil que el arbitraje se convierta en un elemento fuerte a ojos de los aficionados, y agregó que las ligas española, francesa e italiana no recurren a árbitros extranjeros para dirigir sus partidos, sea cual sea el nivel del arbitraje.

La verdad sobre la situación de Mahmoud Ashour

Sobre la situación del árbitro Mahmoud Ashour, Abdel Fattah explicó que la renuncia es la descripción más precisa de lo ocurrido, señalando que Ashour deseaba desde el principio trabajar en el ámbito de los medios de comunicación, antes de aceptar incorporarse al comité tras varias conversaciones, para después tomar su decisión final, a la que afirmó respetar.

Asimismo, reveló que se están llevando a cabo gestiones para mejorar los aspectos psicológicos de los árbitros, mediante la organización de sesiones individuales y recurriendo en el futuro a especialistas en apoyo psicológico, destacando que algunos árbitros ya acudieron a psicólogos debido a la frustración.