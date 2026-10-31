El Real Madrid visita al Racing de Santander en un enfrentamiento esperado en el estadio "Campos de Sport de El Sardinero", en medio de la expectación por las decisiones arbitrales, después de que la dirección del partido se le asignara al árbitro José Luis Munuera Montero, con la asistencia de Luis Mario Milla Alfendiz en la tecnología del videoarbitraje "VAR".
El comité de árbitros anunció, 24 horas antes del inicio del partido, la elección del dúo para dirigir el encuentro, de modo que Munuera Montero se encargará de la dirección del choque desde el terreno de juego, mientras que Milla Alfendiz asumirá la tarea de la tecnología del video.
Esta designación generó reservas dentro del Real Madrid, ya que el canal de televisión oficial del club había emitido anteriormente vídeos en los que destacó decisiones arbitrales previas de ambos colegiados que consideró polémicas, y estimó que perjudicaron al conjunto blanco.
A pesar de ello, la presencia de la polémica arbitral en el escenario madridista se redujo tras el partido del Clásico, que transcurrió con relativa tranquilidad en este aspecto, especialmente después de una serie de 5 victorias consecutivas del equipo, en las que se produjeron algunas situaciones polémicas, entre ellas la no expulsión de Arda Güler durante el enfrentamiento ante el Sevilla.