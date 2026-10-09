El Comité Técnico de Árbitros de España anunció la designación de Isidro Díaz de Mera como árbitro del partido entre el Real Madrid y el Villarreal, previsto en el estadio "Santiago Bernabéu", mientras que Alejandro Muñiz se encargará del videoarbitraje "VAR", en un duelo en el que el conjunto blanco necesita ganar para seguir compitiendo con el Barcelona.

El Comité Técnico de Árbitros dio a conocer el equipo arbitral del encuentro poco más de 24 horas antes de su comienzo, aclarando que Díaz de Mera, perteneciente al comité de Castilla-La Mancha, dirigirá el choque sobre el terreno de juego, mientras que Muñiz, perteneciente al comité gallego, será el responsable de la sala VOR en Las Rozas.

Estas designaciones llegan en un ambiente cargado de polémica arbitral tras el último derbi madrileño, que provocó las protestas de la afición del Real Madrid por algunas decisiones, en medio de acusaciones a los árbitros por no intervenir en jugadas controvertidas.

Sin embargo, la mayor atención se dirigió hacia el partido entre el Barcelona y el Getafe, que precede en varias horas al duelo del Real Madrid, después de que Trujillo Suárez fuera designado responsable del videoarbitraje, el mismo árbitro al que la afición del club blanco acusa de ignorar la reclamación de expulsión de Lee Kang-in tras su entrada sobre Federico Valverde, así como la expulsión de Cuti Romero después de pisar a Jude Bellingham durante el derbi.

El Real Madrid afronta el duelo ante el Villarreal bajo la presión de la necesidad de sumar puntos, para mantener el ritmo de la competición con el Barcelona, en un momento en el que la polémica arbitral añade más tensión al ambiente de la jornada.