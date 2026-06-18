El árbitro del Túnez-Japón lleva una camiseta especial por un motivo histórico

El partido Túnez-Japón en el Mundial 2026 marcará el debut de Hervé Renard al frente de las «Águilas de Cartago» tras la sorpresiva salida de Sabri Lamouchi y será el encuentro 1000 en la historia de la Copa del Mundo.

Según RMC, el encuentro, programado para la madrugada del sábado, será el partido 1000 de la fase final desde 1930.

Para esta ocasión excepcional, el árbitro rumano Ştefan Kovács usará una camiseta especial con rayas doradas en las mangas y un brazalete que dice «1000 partidos».

Los asistentes Ferenc Tóniogi y Mihai Marica usarán la misma indumentaria.

Será el debut de Kovács en un Mundial.

Pese a ser uno de los colegiados más destacados de Europa, será su debut en una fase final, lo que le brinda la oportunidad de inscribir su nombre en la historia del torneo.

Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, aclaró que la designación se basó en criterios técnicos, sin influir el carácter histórico del encuentro.

«Lo elegimos por su idoneidad; arbitrar el partido 1000 fue una coincidencia», afirmó Colina.