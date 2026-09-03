El Comité de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol anunció la designación de Alejandro Hernández Hernández para dirigir el partido entre el Real Madrid y el Real Betis, previsto para la tarde del viernes dentro de la cuarta jornada de LaLiga española, en un duelo que se espera que genere mucha polémica antes del pitido inicial.

El colegiado internacional español es uno de los árbitros de LaLiga que más controversia ha suscitado en los últimos años, ya que porta la escarapela internacional desde 2014 y está clasificado entre los árbitros de élite de la UEFA. Además, fue elegido entre los árbitros del Mundial 2026, tras haber sido galardonado previamente con el premio al mejor árbitro de España en 2017.

Hernández Hernández ya dirigió el partido entre el Real Madrid y el Real Betis el pasado enero en el estadio Santiago Bernabéu, que terminó con victoria del conjunto blanco por 5-1. Asimismo, dirigió esta temporada el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, en el que se señalaron dos penaltis y se expulsó a Robin Le Normand.

Pese a su prestigio arbitral, el nombre de Hernández Hernández se ha vinculado a varios partidos polémicos, especialmente a los Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona, algo que lo ha convertido en blanco permanente de las críticas de las aficiones de ambos clubes.

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Una de las historias más llamativas sobre el árbitro se remonta a una entrevista que concedió cuando tenía doce años, en la que dijo que el Barcelona era el equipo del que era aficionado, una declaración que se ha vuelto a difundir en repetidas ocasiones con cada designación suya para dirigir partidos del Real Madrid, pese a que no existe ninguna postura oficial que cuestione su neutralidad o le impida dirigir partidos del conjunto blanco.

Por su parte, el canal oficial del Real Madrid lanzó en más de una ocasión un ataque contra el árbitro y publicó informes que exponían lo que consideraba "errores arbitrales" que causaron perjuicios al equipo, especialmente tras su designación para dirigir los Clásicos, al considerar que había tomado decisiones influyentes en contra del club durante los últimos años.

La designación de Hernández Hernández para dirigir el duelo entre el Real Madrid y el Real Betis llega en medio de una gran expectación, dada la sensibilidad del partido y el largo historial de polémica que acompaña al árbitro cada vez que aparece en partidos del conjunto blanco.