Un estado de pesimismo se ha apoderado de la afición del Al-Hilal, tras conocerse el árbitro que dirigirá el próximo partido de su equipo ante el Al-Fayha en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal visita al Al-Fayha, este jueves, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah, en la apertura de los encuentros de la segunda jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que el árbitro neerlandés Danny Makkelie será el encargado de dirigir el partido sobre el terreno de juego, con la asistencia de sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries, el croata Ivan Bebek como árbitro de vídeo, y el saudí Mohammed Abu Shaqara como cuarto árbitro.

Este será el noveno partido que el árbitro neerlandés dirija al Al-Hilal en todas las competiciones, después de haberle dirigido 8 partidos en 4 torneos diferentes entre los años 2018 y 2025.

Durante esos ocho partidos, el Al-Hilal solo logró la victoria en 4 ocasiones, con un porcentaje de éxito del 50%, mientras que empató en dos ocasiones y sufrió la derrota en otras tantas.

La primera derrota fue estremecedora, y tuvo lugar en las semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas 2019, cuando el Al-Hilal perdió ante el Al-Taawoun por cinco goles a cero, en una sorpresa mayúscula.

En cuanto a la segunda, fue en el último partido que Makkelie dirigió al "Az-Za'im", cuando perdió ante el Fluminense brasileño por 1-2, despidiéndose del Mundial de Clubes en cuartos de final.

Por el contrario, el árbitro neerlandés fue testigo de la coronación del Al-Hilal en la Supercopa de Arabia Saudí 2022, tras la victoria sobre el Al-Faisaly en la tanda de penaltis en el partido final.

Cabe recordar que Makkelie solo ha dirigido un único partido en la temporada actual, entre el Utrecht y el AZ Alkmaar, en la segunda jornada de la liga neerlandesa.

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