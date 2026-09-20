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Abdelmawgood Samir
Traducido por

El árbitro del derbi provoca la ira de Bellingham al pasar por alto una tarjeta a un jugador del Atlético

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Bellingham
K. Lee
España
Inglaterra
Corea del Sur

Un partido físico e intenso

La primera parte del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano vivió un ambiente tenso, después de que los enfrentamientos, los roces y las entradas fuertes dominaran los acontecimientos del partido, en medio de las protestas de los jugadores del Real Madrid por varias decisiones arbitrales.

El Real Madrid protestó por dos entradas en particular, después de que sus jugadores consideraran que Cuti Romero y Kang In Lee cometieron faltas que podrían haber merecido una sanción más severa, prolongándose las reclamaciones durante el transcurso de la primera parte.

Poco antes del final de la primera mitad, Kang In Lee entró con dureza por detrás sobre Federico Valverde en el centro del campo, cerca de la posición del árbitro Ortiz Arias, quien señaló un tiro libre a favor del Real Madrid sin mostrar la tarjeta amarilla al jugador del Atlético.

La repetición televisiva mostró que la entrada del jugador coreano fue directamente sobre el tobillo de Valverde, que se torció tras el contacto, antes de que el jugador del Real Madrid protestara por la acción, mientras que el árbitro se limitó a señalar la falta.

La entrada suscitó dudas sobre la sanción apropiada, sobre todo porque la intensidad del contacto no fue del todo clara para el árbitro en ese mismo instante, antes de que la repetición televisiva revelara los detalles de la entrada con mayor precisión.

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