La primera parte del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano vivió un ambiente muy tenso, después de que los enfrentamientos, los roces y las entradas fuertes dominaran el desarrollo del encuentro, en medio de protestas de los jugadores del Real Madrid por varias decisiones arbitrales.

El Real Madrid protestó por dos entradas en concreto, después de que sus jugadores consideraran que Cuti Romero y Kang In Lee cometieron faltas que podrían haber merecido una sanción más severa, prolongándose las reclamaciones durante el transcurso de la primera parte.

Poco antes del final de la primera mitad, Kang In Lee entró con violencia por detrás sobre Federico Valverde en el centro del campo, cerca de la posición del árbitro Ortiz Arias, que señaló un tiro libre a favor del Real Madrid sin mostrar la tarjeta amarilla al jugador del Atlético.

La repetición televisiva mostró que la entrada del jugador coreano fue directa sobre el tobillo de Valverde, que se torció tras el contacto, antes de que el jugador del Real Madrid procediera a protestar por la acción, mientras que el árbitro se limitó a señalar la falta.

La entrada generó dudas sobre la sanción adecuada, sobre todo porque el grado de fuerza del contacto no fue del todo claro para el árbitro en ese mismo instante, antes de que la repetición televisiva revelara los detalles de la entrada con mayor claridad.