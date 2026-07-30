El árbitro de la final del Mundial habla por primera vez: no me arrepiento de haber expulsado a Enzo

El esloveno Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina, rompió su silencio y habló con franqueza sobre el partido más importante de su carrera, y sobre la situación más comentada del encuentro, su conversación con Lionel Messi y la decisión de expulsar a Enzo Fernández.

En una entrevista con el diario español "Sport", en la que valoró su actuación en la final que se extendió durante 120 minutos sin goles, Vincic aseguró que dirigir el partido no fue sencillo, debido al gran contraste entre el estilo de ambas selecciones, ya que España buscó la posesión, mientras que Argentina trabajó para cortar el juego.

La única expulsión y un Messi que actuó correctamente

El árbitro esloveno consideró que su decisión más importante en el partido fue la expulsión de Enzo Fernández con la segunda tarjeta amarilla, una decisión que calificó de correcta y que no recibió ninguna objeción ni siquiera por parte del bando argentino.

Pero el momento que se llevó todos los focos fue su conversación con el capitán de Argentina, Lionel Messi. Vincic se negó a revelar los detalles del diálogo, pero defendió con firmeza el comportamiento de la estrella argentina.

Vincic dijo: "¿Mi conversación con Messi? La dejaré en el campo, pero puedo decir que actuó con un gran espíritu deportivo y se comportó de forma totalmente correcta", en una clara alusión a que Messi aceptó sus decisiones y no lo presionó como hacen muchos en este tipo de partidos.

Y añadió: "Es la final de la Copa del Mundo. La mentalidad de los jugadores y sus reacciones son diferentes, y dada la importancia del partido tienes que entenderlo todo. No fuimos tema de conversación tras el partido, y eso es una prueba de que hicimos bien nuestro trabajo. Creo que nuestra estrategia arbitral fue acertada".

Y prosiguió: "La responsabilidad es enorme cuando toda tu trayectoria arbitral depende de un solo partido. Sabía que la mayor parte del trabajo se centraría en la gestión del encuentro, cuándo detenerlo y cuándo permitir que el juego continuara".

La sorpresa de la designación y un pasado oscuro

Vincic, que anunció su retirada del arbitraje a los 46 años, reconoció que no esperaba ser designado para dirigir la final más grande del mundo.

Y dijo: "Al principio sentí sorpresa, pero después sentí orgullo por nuestro equipo, que representaría a Eslovenia en este importante escenario, en el mayor evento deportivo del mundo".

El árbitro esloveno tampoco ignoró su polémico pasado, cuando fue detenido en una cabaña en Bosnia y Herzegovina junto a otras 25 personas en un caso relacionado con prostitución y tráfico de armas y drogas.

Y comentó el suceso diciendo: "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación a comer, y resultó ser el mayor error que he cometido. Me arrepiento de ello".