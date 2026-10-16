El apuesta de Pérez al borde del abismo: dos meses que desnudan el fracaso de Mourinho en la doble misión con el Real Madrid

El pasado 11 de junio, el Real Madrid anunció oficialmente la contratación del portugués José Mourinho para ocupar el cargo de director técnico, después de otra temporada en blanco para el conjunto blanco.

La temporada pasada se vivió una gran tensión en el vestuario del Real Madrid, además de numerosas crisis, tanto entre los propios jugadores como entre los jugadores y el director técnico.

Tampoco tuvo el equipo blanco estabilidad en el banquillo, después de iniciar la temporada con Xabi Alonso y de que este fuera sustituido a mitad de campaña por Álvaro Arbeloa.

Aquellas crisis fueron una de las principales razones de la ausencia de títulos en el Real Madrid por segunda temporada consecutiva, lo que llevó a la directiva del club a buscar una solución rápida.

Mourinho: dos objetivos detrás del gran fichaje

Con el aumento de las crisis en el vestuario del Real Madrid, surgieron voces que reclamaban la contratación de un entrenador de personalidad fuerte para controlar a las estrellas que abundan en la plantilla.

Entre varios candidatos destacó José Mourinho, por su conocimiento del club en el que ya había trabajado antes, además de la fuerza de su carácter, que ha quedado de manifiesto a lo largo de su gran trayectoria como técnico.

Mourinho recibió amplios poderes para llevar a cabo una revolución en el equipo y participar en la definición de los nuevos fichajes que cubrieran las carencias.

La directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, consideró que el regreso de Mourinho lograría dos objetivos: el primero, controlar a los jugadores e imponer disciplina; el segundo, aprovechar su capacidad técnica, con la esperanza de que ese plan devolviera al equipo a los podios de los títulos.

¿Ha controlado Mourinho a las estrellas del Real Madrid?

Transcurridos cerca de dos meses del inicio de la temporada, la afición no ha apreciado grandes cambios en el comportamiento de los jugadores dentro y fuera del campo.

Se puede hablar de la dupla formada por Kylian Mbappé y Vinicius Junior como dos ejemplos claros del fracaso de Mourinho a la hora de controlar a las estrellas.

El último periodo ha estado marcado por una fuerte tensión en la relación del jugador francés con el Real Madrid, especialmente después de su lesión en el partido entre Francia y Turquía en la Liga de Naciones de Europa.

Mbappé regresó a España y después viajó a París para someterse a más pruebas médicas, en medio de una gran polémica sobre ese viaje y lo que ocurrió en él.

La imagen de Mbappé montando en bicicleta generó una enorme controversia, sobre todo porque llegó días después de que Mourinho pidiera no montar en bicicleta por temor a sufrir lesiones.

Muchos interpretaron que la publicación por parte de Mbappé de un vídeo en el que aparece montando en bicicleta era un mensaje indirecto a su entrenador, que evidencia la tensión existente en la relación entre ambas partes.

En cuanto a Vinicius, que renovó su contrato con el Real Madrid, ha sido el ejemplo más destacado del fracaso de Mourinho en su primera misión con el Real Madrid.

El jugador brasileño chocó con Xabi Alonso la temporada pasada por ser sustituido o quedarse en el banquillo, una crisis que no se resolvió hasta la salida del entrenador a mitad de temporada.

Y esta temporada Vinicius ha continuado con su costumbre, algo que quedó claro en el partido contra la Roma, en la Liga de Campeones, donde el brasileño protestó por su sustitución en un episodio que reveló que la situación no ha cambiado respecto a la temporada pasada.





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Los grandes nombres fallan a Mourinho

Con la llegada de Mourinho al Real Madrid en una segunda etapa, muchos esperaban que el entrenador impusiera una norma importante: basarse en el rendimiento sobre el campo para valorar a los jugadores y elegir el once titular.

Pero Mourinho ha recurrido desde el inicio de la temporada a los grandes nombres, ya sea intentando obtener lo mejor de esas estrellas o para no provocar crisis tempranas apartando a algunos de ellos.

Sin embargo, lo ocurrido ha perjudicado mucho al propio entrenador, pues el nivel del equipo es irregular, y eso se debe en gran medida a la irregularidad del rendimiento de los jugadores a los que concede su confianza.

Y pese a las críticas dirigidas al equipo, los cambios en la alineación han sido muy limitados, y varios jugadores no han recibido oportunidades reales a pesar de ofrecer una buena imagen cuando han entrado como suplentes.

El último partido contra la Roma en la Liga de Campeones es un ejemplo claro de ello: el Real Madrid se encaminaba a una derrota estrepitosa en el estadio "Olímpico" de no ser por los cambios que realizó Mourinho antes del final del encuentro.

El Real Madrid comenzó el partido apoyándose en los grandes nombres y en los nuevos fichajes, como Vinicius, Mbappé, Bellingham, Cucurella y Dumfries, pero sufrió enormemente ante la Roma.

Hasta el minuto 82, el Real Madrid iba por detrás con un 3-1, pero reaccionó en los últimos minutos y marcó tres goles consecutivos que le dieron una victoria dramática.

Lo llamativo es que el triunfo llegó a través de los suplentes que entraron en lugar de los grandes, y en primer lugar el brasileño Endrick, que sufre enormemente para jugar bajo la dirección de Mourinho.

Endrick entró en el minuto 59 en lugar de Vinicius, que fue un fantasma sobre el campo y no aportó nada al conjunto blanco.

Endrick logró marcar el tercer gol en el minuto 85, después de haber asistido tres minutos antes en el segundo gol del Real Madrid al otro suplente, Carlos Espí, que rinde de forma destacada cada vez que tiene la oportunidad.

También brilló el suplente Arda Güler, que jugó un papel importante en el vuelco del partido ante la Roma, tras asistir en el tercer y el cuarto gol del Real Madrid.

Asimismo, el suplente Bernardo Silva contribuyó al control del centro del campo después de entrar en el minuto 70 en lugar de Tchouaméni.

Lo extraño es que Mourinho sorprendió a todos tras el partido al afirmar: "Si hubiéramos comenzado el partido con los once jugadores que lo terminaron, nos habrían marcado cinco goles. Era imposible resistir ante un equipo con esa intensidad".

Esta declaración pone de manifiesto el convencimiento de Mourinho de apoyarse en los nombres que comenzaron el partido y no ofrecieron nada, pese a que estos han fallado al entrenador en muchos partidos esta temporada, mientras siguen presentes las preguntas sobre los suplentes y sobre quienes solo rara vez tienen una oportunidad, como el marroquí Brahim Díaz, por ejemplo.





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¿Se ha beneficiado el Real Madrid de la capacidad técnica de Mourinho?

Como mencionamos antes, el segundo objetivo de la contratación de Mourinho era mejorar los resultados y regresar a los podios de los títulos al final de la temporada.

Pero si observamos los resultados del equipo blanco, encontramos que la situación no es buena, especialmente en LaLiga, donde el Real Madrid ha caído al cuarto puesto después de solo 8 jornadas.

El Barcelona lidera la clasificación con 24 puntos y pleno de victorias, y detrás están el Atlético de Madrid y el Real Betis, con 19 puntos cada uno, y después el Real Madrid con 18 puntos.

El Real Madrid ha perdido 6 puntos en las primeras 8 jornadas, tras la derrota ante el Real Betis por 1-0 y ante el Atlético de Madrid por 2-1.

Y en la Liga de Campeones logró una complicada victoria sobre el Inter de Milán por dos goles a uno en España, antes de salvarse de la derrota ante la Roma y conseguir una emocionante remontada que finalmente le dio el triunfo.

El conjunto blanco arrastra muchos problemas futbolísticos: la defensa no está en su mejor momento, el centro del campo tiene un nivel irregular, y el ataque representa un enigma en muchos partidos, especialmente con la presencia de nombres rutilantes, aunque siempre queda el debate sobre el aprovechamiento de los jugadores y los criterios para incluirlos en el once titular.

Valoración del fichaje de Mourinho

Hasta ahora, y las cosas podrían cambiar en las próximas semanas, la contratación de Mourinho no ha cumplido los dos objetivos principales de la operación, ni controlar a las estrellas y poner fin a las crisis, ni provocar una revolución futbolística que lleve al equipo a conseguir victorias con merecimiento y a avanzar hacia los podios de los títulos.