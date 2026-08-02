El apoyo árabe y africano refuerza las esperanzas de Infantino frente a la campaña europea

Las esperanzas de Gianni Infantino de seguir siendo presidente de la FIFA se reforzaron relativamente, después de que 4 países asiáticos anunciaran su apoyo público a él, tras la cancelación del plan de venta de una participación en el Mundial a inversores del sector privado.

El diario británico "Daily Mail" destacó, este domingo, que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol obligaron a Infantino a dar marcha atrás en el plan de venta de una participación en el Mundial, valorada en 3.100 millones de libras esterlinas, antes de que la UEFA y la Concacaf pidieran posteriormente su dimisión.

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El diario añadió que Kuwait, Qatar, Sri Lanka y Líbano anunciaron su apoyo a Infantino, lo que reforzó su posición frente a la campaña para destituirlo.

Señaló que la UEFA y la Concacaf poseen 96 federaciones, de un total de 211 miembros en la FIFA, un número suficiente para iniciar los procedimientos de una votación de moción de censura, pero que no basta para derrocar a Infantino, quien todavía cuenta con un amplio apoyo en África, con previsiones de que Sudamérica se sume a su lado, mientras que la postura de las federaciones asiáticas será decisiva en cualquier movimiento en su contra.

La UEFA y la Concacaf habían exigido llevar a cabo una revisión integral del liderazgo de la FIFA, al considerar que la propuesta de venta de una participación en el Mundial "reveló una crisis de gobernanza dentro del organismo internacional".

En cambio, federaciones de Oriente Medio y el norte de África emitieron comunicados de apoyo al presidente de la FIFA, como Egipto, Qatar y Marruecos.