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Informes periodísticos han revelado la fecha de regreso de Nawaf Al-Aqidi, portero del Al-Nassr y de la selección de Arabia Saudí, para disputar partidos durante el próximo periodo, tras la grave lesión que sufrió en las últimas fechas.

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Al-Oqaidi sufrió una lesión en el codo durante la victoria de la selección de Arabia Saudí sobre su rival de Kuwait por un gol a cero, el pasado mes de septiembre, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la «Copa del Golfo 27».

La lesión provocó la ausencia del guardameta saudí de la portería de Arabia Saudí en el resto de los partidos del torneo, así como en el parón internacional del presente mes de noviembre, además de su ausencia del Al-Nassr durante todo el periodo pasado.

Al-Oqaidi se sometió a una operación quirúrgica en la zona de su lesión en el codo, en la capital británica, Londres, el pasado 16 de octubre, para comenzar después el camino de regreso a los terrenos de juego.

Según el diario saudí «Al-Riyadiyah», Nawaf al-Oqaidi comenzó su programa de tratamiento y rehabilitación en el centro «Aspetar», en la capital catarí, Doha, con el fin de volver a disputar partidos durante el próximo periodo.

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El diario precisó que el guardameta saudí necesitará un periodo de tiempo que oscila entre 4 y 6 semanas durante este programa, en el que realizará entrenamientos diarios que se prolongan durante 3 horas, antes de someterse a un periodo de evaluación por parte del médico encargado del tratamiento.

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Tras someterse al periodo de evaluación, el médico encargado del tratamiento determinará si el guardameta del Al-Nassr puede volver a participar en los entrenamientos y los partidos con normalidad, o si necesita completar las fases de rehabilitación durante un periodo adicional.

Esto se produce en medio de un seguimiento continuo por parte del cuerpo médico del Al-Nassr, en coordinación con el de la selección saudí, según reveló anteriormente la cuenta de Arabia Saudí en la plataforma «X».

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Esto significa que Al-Oqaidi no podrá regresar aproximadamente antes de finales del próximo mes de diciembre, lo que significa que se habría ausentado de la Copa Asiática 2027 en caso de celebrarse en su fecha prevista con normalidad.

Estaba previsto que el Reino de Arabia Saudí acogiera la Copa Asiática 2027 en el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero próximos, con la participación de 24 selecciones.

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No obstante, la Confederación Asiática de Fútbol decidió aplazar el torneo asiático para que arranque en diciembre del próximo año, y hasta enero de 2028, debido a las circunstancias logísticas que atravesaba el Reino de Arabia Saudí.

El aplazamiento de la Copa Asiática 2027 podría representar un rayo de luz para Nawaf al-Oqaidi, ya que trabajará para regresar a comienzos del próximo año e intentar recuperar su lugar como titular en el Al-Nassr, para volver a las filas de Arabia Saudí.

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Cabe recordar que Al-Oqaidi no logró hacerse con un puesto en el once titular del Al-Nassr desde el inicio de la presente temporada, ya que es suplente del guardameta brasileño Bento, antes de que la lesión lo apartara por completo de disputar partidos.