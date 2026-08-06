Un informe de prensa español desveló los detalles del acuerdo entre la Fiorentina y el Real Madrid para incorporar a un jugador del conjunto merengue durante el mercado de verano en curso.

Gracias al incansable trabajo del director deportivo Fabio Paratici, la Fiorentina se ha convertido en el rey indiscutible del mercado de fichajes estival italiano. Y gracias a su excelente relación con Florentino Pérez, logró convencer al Real Madrid para ceder a su jugador.

El diario "As" señaló que la Fiorentina llegó a un acuerdo con el Real Madrid para incorporar a Franco Mastantuono en calidad de cedido por una temporada, con ambos clubes repartiéndose su salario de 3 millones de euros.

El diario aseguró que el acuerdo ya está cerrado, a la espera de un anuncio oficial de uno de los dos clubes en las próximas horas.

Se trata de una simple cesión sin opción de compra para la Fiorentina. El Real Madrid invirtió una suma enorme en Mastantuono hace un año, que superó los 60 millones de euros, y el club no desea desprenderse del jugador pese a su decepcionante primera temporada.

Le han concedido al argentino la libertad de elegir su futuro y de dar prioridad a un equipo en el que juegue con regularidad, lo que acelerará su adaptación al fútbol europeo.

Una conversación con Fabio Grosso, entrenador de la Fiorentina, convenció finalmente a Mastantuono. El técnico italiano le dijo a Franco que sería un jugador titular en el equipo, plagado de nuevas incorporaciones, y que aspiran a regresar a lo más alto de la clasificación tras una mala temporada que estuvo a punto de terminar con su descenso a segunda división.

No obstante, si la Fiorentina logra su objetivo y se clasifica para disputar las competiciones europeas al final de la temporada, la cesión se renovará por un año más. Esto garantiza a la Fiorentina retener a Mastantuono si demuestra su importancia para el equipo.

Tras superar las dificultades y los intentos de clubes ingleses e incluso de otros italianos, la Fiorentina sumó a otro valioso jugador a sus filas, ya que Mastantuono aceptó la cesión para incorporarse a un equipo que le brinda una oportunidad de jugar mayor que la que tuvo en su primera temporada con el Real Madrid.

Se espera que Mastantuono llegue a Florencia este jueves, o a más tardar mañana viernes, para cerrar el fichaje oficialmente.