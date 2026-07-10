El amuleto de Messi y Scaloni da buenas esperanzas a Argentina ante Suiza

La selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza la madrugada del domingo en los cuartos de final del Mundial 2026.

El vigente campeón avanzó tras vencer 3-2 a Egipto, mientras que Suiza lo hizo por penaltis ante Colombia.

Según el diario «AS», el capitán Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni forman un dúo casi imbatible: desde que trabajan juntos solo han perdido un partido eliminatorio en Mundiales y Copas América.

Ocurrió el 2 de julio de 2019, cuando Brasil venció 2-0 a Argentina en la semifinal de la Copa América.

Desde entonces suman 12 victorias consecutivas en eliminatorias de Copa del Mundo y Copa América.

Además, desde la final de la Copa América 2016 perdida ante Chile de Tata Martino, Argentina no ha vuelto a caer en una definición por penaltis.

El encuentro terminó 0-0 y Chile ganó 4-2 en los penaltis tras fallar Messi y Lucas Biglia.

De sus 12 triunfos eliminatorios con Scaloni, cuatro llegaron en penaltis, incluido el 4-2 a Francia en la final del Mundial 2022.