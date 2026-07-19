El amistoso soñado se acerca: Egipto y Marruecos preparan un apasionante duelo árabe

Según la web marroquí «Sport7», Egipto y Marruecos negocian un amistoso en El Cairo.

Según el portal, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fawzi Lakja, negocia con su homólogo egipcio, Hani Abou Rida, para disputar el amistoso en El Cairo, como parte de la preparación para la Copa Africana de Naciones.

Ambos presidentes coinciden en que el partido sería un test exigente para dos selecciones que brillaron en el Mundial 2026 de Estados Unidos, lo que convierte este partido en una oportunidad ideal para mantener la preparación técnica antes de las competiciones oficiales.

Según Sport7, el calendario FIFA contempla dos ventanas internacionales tras el Mundial, lo que facilita la organización del amistoso.

El primer parón se celebrará del 21 de septiembre al 6 de octubre, y el segundo, del 9 al 17 de noviembre, con otros dos compromisos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones de 2027. Estas fechas ofrecen a ambas federaciones margen suficiente para fijar el día idóneo del esperado duelo árabe.