El amistoso del Fortuna se descontrola por completo: árbitro herido tras un golpe de un jugador

La árbitra Mathilde Demoncay resultó herida este sábado de una manera bastante insólita durante el amistoso entre el FC Metz y el Fortuna Sittard. La francesa recibió un fuerte golpe en un altercado justo antes del descanso y ya no regresó tras la pausa. Fortuna, por cierto, perdió por 3-1.

Fortuna disputó en territorio francés su cuarto amistoso de la pretemporada. El conjunto de Limburgo cayó ante el Metz, con Justin Hübner como autor del único gol de los visitantes.

Según Le Républicain Lorrain, el encuentro fue «a ratos tenso» y el duelo tuvo de todo menos de amistoso. Justo antes del pitido del descanso, los ánimos terminaron de caldearse.

El delantero del Fortuna Lequincio Zeefuik fue agarrado de la camiseta y reaccionó con furia. A continuación, se encaró con varios jugadores del Metz, lo que desembocó en una tangana.

Demoncay intentó separar a los jugadores, pero recibió un golpe durante el altercado. La árbitra cayó con dureza al suelo y no pudo continuar el partido.

Según medios franceses, Demoncay sufrió una conmoción cerebral en el incidente. Su lugar sobre el terreno de juego fue ocupado en la segunda parte por una de sus árbitras asistentes.

Un árbitro amateur se encontraba casualmente presente como espectador y, tras consultarlo, pudo entrar como juez de línea.

Fortuna cerrará la pretemporada el próximo viernes con un partido en casa ante el APOEL Nicosia. Dos semanas después, el equipo arrancará la nueva temporada de la VriendenLoterij Eredivisie con una dura visita al campeón nacional, el PSV.







