El amigo de Cristiano Ronaldo rompe su silencio: ¿dónde estaba Portugal antes de su aparición?

Rio Ferdinand, exdefensa del Manchester United, salió en defensa de su amigo Cristiano Ronaldo, en medio de la constante polémica en torno al capitán de la selección portuguesa, asegurando que evaluar su trayectoria basándose únicamente en los últimos años ignora todo lo que el jugador ha ofrecido a lo largo de muchos años con los clubes y la selección, además de los números y logros excepcionales que ha conseguido.

Ferdinand habló sobre la situación actual de Ronaldo, tras la salida del capitán de Portugal de la concentración de la selección antes del enfrentamiento ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, considerando que las críticas que recibe la estrella portuguesa no reflejan la imagen completa de su trayectoria, especialmente porque algunos lo juzgan ya basándose solo en su nivel durante los últimos tres o cuatro años.

Ferdinand dijo en un vídeo que publicó a través de sus cuentas en las redes sociales: "¿Dónde estaba Portugal antes de Cristiano Ronaldo? ¿Qué habían logrado? ¿Acaso clasificar a las fases finales, por no hablar de ganar? Lo que me molesta es que muchos lo juzgan basándose en los últimos tres o cuatro años".

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El exdefensa del Manchester United añadió: "Y sigue mostrando números asombrosos para alguien de su edad, independientemente de la liga en la que juegue", señalando que el hecho de que Ronaldo siga marcando goles y consiguiendo números pese a su avanzada edad debe ser una parte fundamental de cualquier evaluación de su trayectoria actual.

Ferdinand no se detuvo en la trayectoria de Ronaldo con la selección portuguesa, sino que recordó las etapas de la estrella portuguesa con los clubes, citando lo que ofreció con la Juventus, el Real Madrid y el Manchester United, en alusión a que el jugador no dependió de un único período exitoso, sino que dejó su huella en más de una experiencia y a lo largo de muchos años.

Ferdinand aseguró: "Creo que mucha gente debería reconsiderarlo. Miren, por ejemplo, a la Juventus y lo que hacía allí, luego se fue al Real Madrid y después al Manchester United".

Y concluyó: "Es como tres carreras profesionales de talla mundial en una sola carrera", considerando que el legado futbolístico de Ronaldo no puede reducirse a su nivel durante los últimos años únicamente, por muchas que sean las críticas que lo rodean actualmente".