Ali Mahmoud, centrocampista del Al Ahly, negó la existencia de una crisis con su entrenador marroquí Hossein Amotta, a raíz de la polémica escena ocurrida en el partido ante el Al Mokawloon Al Arab, que terminó en empate (1-1) ayer miércoles, en la cuarta jornada de la Primera División.

Tras la sustitución de Ali Mahmoud durante la segunda parte, el exjugador del ENPPI salió del campo y saludó al director deportivo Wael Gomaa, y después a Amotta, quien mostró signos de enfado, ya que atrajo hacia sí al jugador, le dirigió algunas palabras y luego lo empujó con las manos, en una escena que generó una gran polémica.

Muchos criticaron a Amotta tras este comportamiento, encabezados por el periodista Ahmed Shobeir, exportero del conjunto rojo, quien dijo: «Con la salida de Ali Mahmoud ayer, y por supuesto yo estaba viendo la televisión hasta que por la noche me llegaron los vídeos y vi lo que pasó con Amotta, al principio la verdad pensé que Ali tenía la culpa, es decir, que Ali había hecho algo o dicho alguna palabra, porque hubo un empujón del capitán Hossein Amotta a Ali, así que estaba a punto de volverme loco: ¿por qué haces eso, Ali, sabiendo cómo son las normas en el Al Ahly y siendo tan joven? Hasta que me aseguré sin lugar a dudas de que el chico no había hecho absolutamente, absolutamente, absolutamente nada».

Por su parte, Ali Mahmoud respondió y explicó los detalles del incidente diciendo: «El tema del capitán Hossein Amotta, amigos, es totalmente distinto de lo que la gente cuenta».

Y añadió en una «story» a través de su cuenta de Instagram: «La verdad es que cuando salí del campo estaba dolido y molesto. Quería seguir y ayudar a mis compañeros para que ganáramos. El hombre notó que estaba especialmente disgustado, así que quiso reprenderme con algo de vehemencia, partiendo de que todos somos una sola familia. Y al mismo tiempo el ambiente estaba tenso y teníamos muchas ganas de ganar».

Y continuó: «Todo lo que dijo fue que todos debemos pensar en el equipo, no pensar en nosotros mismos, y lo dijo de manera vehemente. Como un padre que orienta a su hijo con firmeza. Y el asunto terminó en ese mismo instante y ya está. Y con sinceridad, el hombre es muy respetuoso. No sentí en ningún momento que se excediera o menospreciara a nadie. Pero, por desgracia, la gente lo tomó por las apariencias y no conoce la verdad. Quien no lo sabe: este hombre es muy respetuoso».

Cabe señalar que el Al Ahly cuenta con 10 puntos y ocupa el tercer lugar en la tabla de clasificación de la Primera División egipcia tras disputarse 4 jornadas, ya que logró la victoria en 3 ocasiones y empató una sola vez.

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