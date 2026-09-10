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hussein ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري

Traducido por

El ambiente está tenso: un jugador del Ahly revela los detalles del polémico incidente de Amuta

Arab Contractors vs Al Ahly SC
Arab Contractors
Al Ahly SC
Premier League
H. Ammouta
Egipto
Marruecos

¿Qué pasó?

Ali Mahmoud, centrocampista del Al Ahly, negó la existencia de una crisis con su entrenador marroquí Hossein Amotta, a raíz de la polémica escena ocurrida en el partido ante el Al Mokawloon Al Arab, que terminó en empate (1-1) ayer miércoles, en la cuarta jornada de la Primera División.

Tras la sustitución de Ali Mahmoud durante la segunda parte, el exjugador del ENPPI salió del campo y saludó al director deportivo Wael Gomaa, y después a Amotta, quien mostró signos de enfado, ya que atrajo hacia sí al jugador, le dirigió algunas palabras y luego lo empujó con las manos, en una escena que generó una gran polémica.

Muchos criticaron a Amotta tras este comportamiento, encabezados por el periodista Ahmed Shobeir, exportero del conjunto rojo, quien dijo: «Con la salida de Ali Mahmoud ayer, y por supuesto yo estaba viendo la televisión hasta que por la noche me llegaron los vídeos y vi lo que pasó con Amotta, al principio la verdad pensé que Ali tenía la culpa, es decir, que Ali había hecho algo o dicho alguna palabra, porque hubo un empujón del capitán Hossein Amotta a Ali, así que estaba a punto de volverme loco: ¿por qué haces eso, Ali, sabiendo cómo son las normas en el Al Ahly y siendo tan joven? Hasta que me aseguré sin lugar a dudas de que el chico no había hecho absolutamente, absolutamente, absolutamente nada».

Por su parte, Ali Mahmoud respondió y explicó los detalles del incidente diciendo: «El tema del capitán Hossein Amotta, amigos, es totalmente distinto de lo que la gente cuenta».

Y añadió en una «story» a través de su cuenta de Instagram: «La verdad es que cuando salí del campo estaba dolido y molesto. Quería seguir y ayudar a mis compañeros para que ganáramos. El hombre notó que estaba especialmente disgustado, así que quiso reprenderme con algo de vehemencia, partiendo de que todos somos una sola familia. Y al mismo tiempo el ambiente estaba tenso y teníamos muchas ganas de ganar».

Y continuó: «Todo lo que dijo fue que todos debemos pensar en el equipo, no pensar en nosotros mismos, y lo dijo de manera vehemente. Como un padre que orienta a su hijo con firmeza. Y el asunto terminó en ese mismo instante y ya está. Y con sinceridad, el hombre es muy respetuoso. No sentí en ningún momento que se excediera o menospreciara a nadie. Pero, por desgracia, la gente lo tomó por las apariencias y no conoce la verdad. Quien no lo sabe: este hombre es muy respetuoso».

Cabe señalar que el Al Ahly cuenta con 10 puntos y ocupa el tercer lugar en la tabla de clasificación de la Primera División egipcia tras disputarse 4 jornadas, ya que logró la victoria en 3 ocasiones y empató una sola vez.

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