El delantero egipcio Hamza Abdelkarim no fue titular en el amistoso de su club, el Barcelona, ante el Basilea, pero entró como suplente y volvió a reivindicarse ante el técnico Hansi Flick.

El diario "Mundo Deportivo" aseguró que Hamza sigue ofreciendo cifras que hacen que el entrenador alemán piense en contar con él dentro de la plantilla del primer equipo esta temporada.

Hamza Abdelkarim fue el primer internacional en incorporarse al conjunto catalán, ya que regresó a los entrenamientos desde el primer día de la reanudación del trabajo, renunciando a sus vacaciones pese a tener derecho a ellas tras su participación con la selección de Egipto en el Mundial.

Después de eso, en el primer amistoso de peso ante el Birmingham, el delantero egipcio marcó los dos goles del Barcelona frente al equipo inglés en su propio campo.

Hamza no pudo anotar durante el torneo triangular de Udine, pero este domingo volvió a hacer temblar las redes en el penúltimo amistoso del Barcelona durante la pretemporada.

Hamza Abdelkarim entró tras el descanso en lugar de Gordon y se colocó en la posición de delantero centro.

Apenas 4 minutos después de saltar al terreno de juego, Hamza devolvió al Barcelona la ventaja en el marcador, después de rematar de forma acrobática un magnífico centro enviado por Karim Adeyemi desde la banda izquierda, el jugador que había marcado el primer gol del Barcelona.

Con este gol, Hamza Abdelkarim elevó su cuenta a 3 goles durante la actual pretemporada, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo y continuando con unas cifras que podrían darle, al menos, la oportunidad de ser una de las opciones disponibles para Flick en la posición de delantero centro, al margen de la llegada del esperado delantero número 9.

Este gol tuvo un carácter especial para Hamza Abdelkarim, porque lo marcó en el estadio que fue testigo del inicio de la trayectoria en Europa de su ídolo, Mohamed Salah.

Hamza llegó cedido el pasado mes de enero, procedente del Al Ahly egipcio, y jugó con el equipo juvenil.

Sin pasar por el filial, el discípulo de "Mohamed Salah" se empeñó en triunfar en el equipo de sus sueños, después de que el Barcelona activara su cláusula de compra, cuyo valor fue de tan solo 1,5 millones de euros, además de las variables.