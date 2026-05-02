El Almere City FC se clasificó el sábado para la segunda ronda de los play-offs de la Keuken Kampioen. Tras ganar 2-3 en la ida en casa del FC Den Bosch, venció 3-0 en la vuelta. Así, la temporada terminó para el Den Bosch.

Para el Den Bosch, la eliminatoria había comenzado el miércoles con esperanzas: al descanso, el equipo de Ulrich Landvreugd, que dejará el club este verano, ganaba 2-0. Sin embargo, en la segunda parte el Almere le dio la vuelta al marcador: 2-3.

El partido del sábado tardó en arrancar en el Yanmar Stadion. Den Bosch creó peligro primero, con Kévin Monzialo y Jack de Vries, pero Almere abrió el marcador justo antes del descanso.

Pepijn van de Merbel respondió a las acciones de Ferdi Druijf y Emmanuel Poku, pero no pudo evitar que Marley Dors marcara el 1-0.

En la segunda parte el Den Bosch lo intentó: De Vries creó peligro en dos ocasiones, pero Niko Takahashi y James Lawrence lo evitaron.

El Almere acechaba al contraataque y creó peligro por medio de Lawrence y del suplente Julian Rijkhoff, pero Van de Merbel mantuvo a flote al Den Bosch. En los últimos minutos, Druijf (2-0) y Rijkhoff (3-0) sentenciaron el encuentro.

En la siguiente ronda, Almere se medirá al De Graafschap, cuarto de la Keuken Kampioen Divisie. La ida se jugará el miércoles y la vuelta el sábado.

Para el centrocampista del Den Bosch Danny Verbeek (35), que no jugó, este partido supone el fin de su carrera tras más de cuatrocientos encuentros como profesional.