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Almere City Marley DorsIMAGO
Sam Vreeswijk

Traducido por

El Almere City mantiene la esperanza de volver a la Eredivisie tras una amplia victoria en casa ante el FC Den Bosch

Almere City FC vs FC Den Bosch
Almere City FC
FC Den Bosch
Playoff
M. Dors
F. Druijf
J. Rijkhoff

El Almere City FC se clasificó el sábado para la segunda ronda de los play-offs de la Keuken Kampioen. Tras ganar 2-3 en la ida en casa del FC Den Bosch, venció 3-0 en la vuelta. Así, la temporada terminó para el Den Bosch.

Para el Den Bosch, la eliminatoria había comenzado el miércoles con esperanzas: al descanso, el equipo de Ulrich Landvreugd, que dejará el club este verano, ganaba 2-0. Sin embargo, en la segunda parte el Almere le dio la vuelta al marcador: 2-3.

El partido del sábado tardó en arrancar en el Yanmar Stadion. Den Bosch creó peligro primero, con Kévin Monzialo y Jack de Vries, pero Almere abrió el marcador justo antes del descanso.

Pepijn van de Merbel respondió a las acciones de Ferdi Druijf y Emmanuel Poku, pero no pudo evitar que Marley Dors marcara el 1-0.

En la segunda parte el Den Bosch lo intentó: De Vries creó peligro en dos ocasiones, pero Niko Takahashi y James Lawrence lo evitaron.

El Almere acechaba al contraataque y creó peligro por medio de Lawrence y del suplente Julian Rijkhoff, pero Van de Merbel mantuvo a flote al Den Bosch. En los últimos minutos, Druijf (2-0) y Rijkhoff (3-0) sentenciaron el encuentro.

En la siguiente ronda, Almere se medirá al De Graafschap, cuarto de la Keuken Kampioen Divisie. La ida se jugará el miércoles y la vuelta el sábado. 

Para el centrocampista del Den Bosch Danny Verbeek (35), que no jugó, este partido supone el fin de su carrera tras más de cuatrocientos encuentros como profesional. 

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