El Almere City FC anuncia el sucesor del entrenador saliente, Jeroen Rijsdijk

Anoush Dastgir (36) es el nuevo entrenador del Almere City FC. El club de Flevoland lo ha anunciado oficialmente. En Almere, Dastgir —con contrato de dos años— sustituye a Jeroen Rijsdijk.

Ya había trabajado en el club como técnico de Jong Almere City y como segundo entrenador, ejerciendo en dos ocasiones como interino.

Hace un año se marchó para dirigir a la sub-18 de Países Bajos, con la que sumó cuatro victorias, dos empates y una derrota en seis partidos.

Ahora regresa al quinto clasificado de la pasada temporada de la Keuken Kampioen Divisie. «Almere City FC es el club donde di mis primeros pasos como entrenador profesional. Aquí crecí como persona y técnico», afirma Dastgir en la web del club.

«En tres temporadas y media lo he vivido prácticamente todo: un campeonato, un ascenso, la permanencia y un descenso. Ahora, como entrenador principal joven y ambicioso, espero contribuir a mi manera al crecimiento de este bonito club».

Foeke Booy, director de ojeadores y del cuerpo técnico, también se muestra satisfecho con la llegada de Dastgir. «Anoush conoce el club y nuestra forma de trabajar a la perfección. Dejó una gran impresión y la temporada pasada demostró que sabe desarrollar a los mayores talentos de los Países Bajos y conseguir resultados. Por eso, estamos felices de darle la bienvenida de nuevo a Almere y tenemos plena confianza en que llevará más lejos a nuestro joven equipo».

En marzo se anunció la salida de Rijsdijk tras año y medio en el cargo. Bajo su mando el equipo alcanzó los play-offs de la Keuken Kampioen, aunque cayó en semifinales ante el Willem II. Así, el Almere seguirá en la misma categoría la próxima temporada.