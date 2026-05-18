El Almere City FC anuncia al sucesor del entrenador saliente, Jeroen Rijsdijk

Anoush Dastgir (36) es el nuevo entrenador del Almere City FC. El club de Flevoland lo ha anunciado oficialmente. En Almere, Dastgir —con un contrato de dos años— sustituye a Jeroen Rijsdijk.

Ya había trabajado en el club como técnico de Jong Almere City y como segundo entrenador, ejerciendo en dos ocasiones como interino.

Hace un año dejó el club para dirigir a la sub-18 de Países Bajos, con la que sumó tres victorias, dos empates y una derrota en seis partidos.

Ahora regresa al quinto clasificado de la pasada temporada de la Keuken Kampioen Divisie. «El Almere City FC es el club donde di mis primeros pasos como entrenador profesional. Aquí crecí como persona y técnico», afirma Dastgir en la web del club.

«En tres temporadas y media lo he vivido prácticamente todo: un campeonato, un ascenso, la permanencia y un descenso. Ahora, como entrenador principal joven y ambicioso, espero contribuir a mi manera al crecimiento de este bonito club».

Foeke Booy, director de ojeadores y del cuerpo técnico, se muestra satisfecho con su regreso. «Anoush conoce el club y nuestra forma de trabajar a la perfección. Dejó una gran impresión y la temporada pasada demostró que puede formar un equipo con los mayores talentos de los Países Bajos y conseguir resultados. Por eso, estamos felices de darle la bienvenida de nuevo a Almere y confiamos en que llevará más lejos a nuestro joven equipo».

En marzo se anunció la salida de Rijsdijk tras año y medio en el cargo. Esta temporada llevó al Almere a los play-offs de la Keuken Kampioen, donde el Willem II eliminó al equipo en semifinales. Así, el club permanecerá en la misma categoría la próxima campaña.