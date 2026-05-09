El Almere City elimina al De Graafschap y se medirá al Willem II en semifinales de los play-offs

El Almere City FC se clasificó para las semifinales de los play-offs tras ganar 3-1 en la ida y empatar 2-2 en la vuelta ante el De Graafschap. Ahora enfrentará al Willem II.

A los 30 minutos, Ferdy Druijf abrió el marcador tras rematar de cabeza un centro de Hamza El Dahri. 0-1.

Ese tanto complicó aún más la tarea del equipo de Marinus Dijkhuizen. Los laterales del De Graafschap subieron más al ataque y, poco antes del descanso, crearon peligro: centro de Levi Schoppema para Chaid El Allachi, cuyo cabezazo se marchó alto.

Poco después del descanso, De Graafschap respondió. Fedde de Jong lanzó un tiro libre al segundo palo y, tras un despeje de Kuijsten, Rowan Besselink remató el rebote: 1-1.

Tras el empate, Besselink remató alto desde cerca, pero la presión local decayó y el Almere recuperó el mando.

Un error defensivo permitió a Marley Dors robar el balón y servir a Milan de Haan, cuyo remate, tras rebotar en Teun Gijsselhart, batió al portero: 1-2. Poco después Besselink fue expulsado por una dura entrada sobre Bas Huisman.

En el 90, Kyano Kwint cabeceó un córner y puso el 2-2. Pero llegó tarde: el Almere City avanza a semifinales y enfrentará al Willem II.