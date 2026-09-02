"El alma del juego no está en venta": tres federaciones europeas se movilizan oficialmente contra Infantino

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, afronta un nuevo desafío tras el movimiento de 3 países europeos contra él con un paso oficial.

La crisis institucional en la FIFA sigue proyectando su sombra sobre el fútbol europeo. Las federaciones de Finlandia, Suecia y Dinamarca dirigieron este miércoles una carta al comisario europeo Glenn Micallef, en la que expresaron su "profunda preocupación" ante los últimos acontecimientos en el fútbol internacional y reclamaron una mayor coordinación entre las instituciones europeas y las federaciones nacionales.

Según el diario "Sport", el documento, firmado por Ari Lahti, presidente de la federación finlandesa; Jesper Møller, presidente de la federación danesa; y Simon Åström, presidente de la federación sueca, apela a las tres federaciones al modelo deportivo europeo, basado en una estructura abierta, el mérito deportivo, la participación democrática y la solidaridad económica.

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El foco de sus críticas vuelve a recaer sobre la FIFA. Las federaciones escandinavas sostienen que en los últimos meses han denunciado las "deficiencias en la gobernanza, la transparencia y la toma de decisiones" dentro del órgano rector del fútbol mundial.

La carta hace referencia en particular al proyecto "FIFA Forward Enterprise", el controvertido proyecto que allanaba el camino a la entrada de inversores del sector privado en las competiciones de la FIFA y en sus actividades comerciales.

Según las tres federaciones, la posibilidad de que el capital privado obtenga participaciones en los negocios de la FIFA, junto a un procedimiento que consideran carente de transparencia, consulta y respaldo democrático, planteó una pregunta fundamental: ¿quién controla realmente el futuro del fútbol mundial?

El plan fue retirado, pero las federaciones de Finlandia, Suecia y Dinamarca advierten de que el problema de fondo sigue vigente: "La propuesta fue retirada, pero las preguntas que suscitó no han desaparecido".

Las federaciones también consideran que la FIFA no puede exigir transparencia, integridad y rendición de cuentas democrática a los clubes, ligas y federaciones nacionales mientras se aceptan estándares inferiores en la cúspide del fútbol mundial.

Señalan que "no se pueden tomar decisiones de gran trascendencia para el fútbol mundial sin la participación adecuada de los órganos electos de la FIFA y de las federaciones que la integran".

Solicitud de una reunión en Bruselas

Ante esta situación, los tres presidentes solicitaron oficialmente viajar a Bruselas para reunirse con el comisario Micallef y los miembros de su gabinete. El encuentro tiene como objetivo debatir los últimos acontecimientos en el seno de la FIFA y la forma en que las instituciones políticas europeas y las organizaciones deportivas pueden cooperar para proteger el modelo de gestión del fútbol.

En el marco de su argumentación, evocan también el precedente de la Superliga Europea de 2021, cuando la coordinación entre las federaciones y los responsables políticos europeos contribuyó a frenar el proyecto. Para las federaciones nórdicas, los últimos acontecimientos demuestran que esa cooperación sigue siendo necesaria.

El documento concluye con una advertencia especialmente contundente que resume la profunda preocupación en un sector del fútbol europeo respecto a la gestión de la FIFA: "Juntos debemos garantizar que el alma del fútbol no se ponga de nuevo en venta".

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