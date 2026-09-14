Daniel Maldini se ha metido en un grave problema legal y ético, después de que los controles de la policía italiana revelaran que conducía bajo los efectos del alcohol con una tasa cercana al doble del límite permitido, y todo ello apenas unas horas después de haber guiado a su equipo, el Cagliari, hacia una valiosa victoria sobre el Atalanta con un gol decisivo de penalti.

Menos de 12 horas después de anotar el penalti decisivo que le dio al Cagliari una valiosa victoria por 2-1 sobre el Atalanta en Bérgamo, el hijo de la leyenda del Milan Paolo Maldini se vio en el centro de un sonado escándalo en la ciudad de Milán, después de que los controles mostraran una elevada tasa de alcohol en su sangre tras un aparatoso accidente de tráfico.

El accidente se produjo alrededor de las cinco y cuarto de la madrugada del domingo en la ciudad de Milán, cuando su coche, un Porsche Carrera, colisionó con otro vehículo, lo que dejó a 6 personas con heridas leves, entre ellas el jugador de 24 años, que fue trasladado al hospital para someterse a pruebas antes de que se le permitiera marcharse más tarde ese mismo día.

Control positivo y permiso retirado

Según fuentes de la policía local que hablaron con la agencia Reuters, el primer control de alcoholemia en el lugar del accidente arrojó una tasa de 0,91 gramos por litro, mientras que el segundo control registró 0,89 gramos/litro, es decir, cerca del doble del límite legal permitido en Italia, fijado en 0,5 gramos/litro.

A raíz del resultado positivo, las autoridades decidieron suspender de forma inmediata el permiso de conducir del jugador, quien además se sometió a un control de consumo de drogas, cuyos resultados —según confirmó el Cagliari el lunes— fueron completamente negativos, señalando que el jugador se incorporará con normalidad a los entrenamientos de cara a los próximos partidos.

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Una fuente de seguridad italiana citada por Reuters aclaró que los resultados del control oficial de drogas realizado por la policía no se conocerán hasta dentro de tres o cuatro días.

Daniel Maldini, que jugó anteriormente en el Milan, el Atalanta y la Lazio antes de asentarse en el Cagliari, es uno de los nombres emergentes del fútbol italiano, con 6 partidos internacionales disputados con la selección de Italia, y carga sobre sus hombros un pesado legado al ser hijo de Paolo Maldini, uno de los mejores defensas de la historia del fútbol.