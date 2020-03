El alcalde del Liverpool dispara: "No fue inteligente dejar que se llenara de aficionados españoles”

Joe Anderson señala como errónea la decisión de permitir jugarse el Liverpool-Atlético de Champions.

Joe Anderson es el alcalde de , una ciudad que tampoco se libra del coronavirus y ahora, dos semanas después, apunta al Liverpool-Atletico correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la como foco para propagar el virus.

“Argumentamos en ese momento que era muy extraño que a los aficionados de Madrid no se les permitiera acceder a su propio estadio, pero que sí pudieran viajar hasta Liverpool e ir a Anfield”.

Dispara contra el gobierno al decir que “creo que el Gobierno no tomó medidas firmes lo suficientemente rápido y fueron reacios a preocupar a la gente o afectar la economía”.

Añade que “no fue una idea inteligente dejar que se jugase el partido y permitir que la ciudad se llenara de aficionados españoles que se mezclaron con los ciudadanos de Liverpool. No fue culpa de los ellos, pero no debería haberse jugado ese partido", concluye.

Anderson señala que “los contagiados se duplican cada día como en otros lugares. Todos están y se verán afectados de alguna manera”. Lanza un mensaje compartido por las autoridades de todo el mundo indicando que “por favor, quédense en casa y sigan consejo #savelives”.