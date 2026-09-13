El club Al-Taawoun exculpó a su afición de los cánticos ofensivos que se produjeron en el partido ante Al-Hilal en la Liga Roshn saudí, y confirmó que actuará y adoptará las medidas necesarias contra los responsables.

Al-Hilal venció a Al-Taawoun por 6-0 en el encuentro que enfrentó a ambos ayer sábado, en el estadio de este último en Buraidah, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El partido fue testigo de un lamentable comportamiento, después de que algunos aficionados de Al-Taawoun corearan el nombre del fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, quien murió a causa de un doloroso accidente el año pasado, en un intento de provocar a su amigo portugués Rúben Neves, jugador de Al-Hilal.

El club Al-Taawoun publicó un comunicado, a través de su cuenta oficial en la red social "X", para pronunciarse sobre dicho incidente, en el que señaló: "El club Al-Taawoun expresa su rechazo y condena absoluta a los cánticos ofensivos que algunos individuos profirieron contra uno de los jugadores del club Al-Hilal durante el enfrentamiento entre ambos equipos, y subraya que este tipo de comportamientos son rechazables por completo y no representan al club Al-Taawoun ni a su afición ni a los valores por los que se ha caracterizado nuestra grada".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

Y añadió: "Insistimos en que la competición deportiva no puede ser una justificación para ofender o menospreciar a los demás ni para el acoso a costa de los sentimientos de cualquier ser humano; nuestro deporte saudí extrae sus valores de la moral de nuestra sociedad genuina y de las enseñanzas de nuestra tolerante religión islámica, y se basa en el respeto, la competición limpia y la preservación de la dignidad de todos".

Y prosiguió: "El club afirma que cualquier cántico o práctica que sobrepase los límites del aliento deportivo son actos individuales que no pueden atribuirse a la afición de Al-Taawoun, de la que nos enorgullecemos, así como de su conciencia y su historia de apoyar a su club con un espíritu deportivo y responsable".

Y concluyó: "El club subraya igualmente su rechazo a cualquier ofensa, sea cual sea su origen o su destinatario, y adoptará todas las medidas necesarias con las entidades correspondientes para garantizar que esto no se repita y para disuadir a todo aquel que ofenda; el club Al-Taawoun seguirá firme en su postura de apoyo a un entorno deportivo elevado, digno del nombre del deporte saudí, de su posición y de sus valores sublimes".

Aquel incidente había provocado un amplio estado de indignación en el ámbito deportivo saudí, hasta el punto de que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, exigió que se prohibiera a esos aficionados asistir a los partidos para siempre, antes de que el club Al-Hilal anunciara que había presentado una queja ante la Federación Saudí de Fútbol.