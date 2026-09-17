Ahmed Al-Masoud, portavoz oficial del club saudí Al-Shabab, reveló la verdad sobre la negociación con el marroquí Houcine Ammouta, entrenador del Al-Ahly egipcio, y con Yasser Ibrahim, defensa del gigante rojo.

Durante los últimos días se generó cierta polémica en torno a la existencia de negociaciones entre Al-Shabab y el técnico marroquí, para asumir la dirección técnica del club saudí en el próximo periodo.

Por otro lado, Ammouta es objeto de críticas mediáticas y por parte de la afición debido al rendimiento del Al-Ahly en los partidos, a pesar de haber sumado 13 puntos en los primeros 5 partidos de la Liga Egipcia Premier.









Al-Masoud declaró en unas manifestaciones televisivas a través del canal "MBC Masr 2": "Houcine Ammouta es un entrenador capaz y dirige a un gran club como el Al-Ahly, y todo lo que se dice sobre las negociaciones con él es inexacto".

Y añadió: "Nosotros renovamos la confianza en el entrenador Thomas Letsch, y además él pidió realizar algunos cambios en el cuerpo técnico. Esperamos que esta confianza esté justificada y que los resultados mejoren tras el parón internacional".

Al-Shabab ocupa el decimocuarto puesto en la tabla de clasificación de la Liga Roshn saudí con 4 puntos, tras disputarse 7 jornadas.

Y completó sus declaraciones sobre las noticias de las negociaciones de Al-Shabab con Yasser Ibrahim diciendo: "En el periodo de fichajes aumentan las especulaciones, pero nosotros fichamos a un defensa y no buscamos contratar a Yasser Ibrahim; esas noticias son inexactas".

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