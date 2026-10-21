El club Al-Qadsiah decidió armarse con árbitros extranjeros en el esperado partido cumbre ante Al-Hilal en la Liga Roshn Saudí.

Al-Qadsiah recibe a su rival Al-Hilal, pasado mañana viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que el club Al-Qadsiah solicitó, con anterioridad, la contratación de un equipo arbitral extranjero para dirigir el encuentro.

El diario explicó que el club del este presentó la solicitud y depositó la cantidad económica requerida dentro del plazo legal establecido para ello, que precede al partido en al menos 16 días.

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El asunto no concierne únicamente a Al-Hilal, ya que la directiva de Al-Qadsiah estableció un presupuesto destinado a la contratación de árbitros extranjeros en los partidos cumbre durante la presente temporada, y en primer lugar el partido ante "El Líder".

Cabe recordar que el partido enfrentará a los dos líderes de la clasificación, ya que Al-Qadsiah encabeza la tabla con 25 puntos, a solo un punto de ventaja sobre Al-Hilal, segundo clasificado, aunque "El Líder" ha disputado un partido menos.