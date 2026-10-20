El neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Al-Qadisiyah, sacudió el trono del Al-Hilal en la Roshn Saudi League y colocó a su equipo en lo más alto con un gol agónico.

El Al-Qadisiyah venció a su anfitrión, el Al-Taawoun, por un gol a cero, en el partido que enfrentó a ambos este martes, en el estadio de este último en Buraida, correspondiente a la décima jornada de la Roshn Saudi League.

El único gol del Al-Qadisiyah lo marcó su jugador neerlandés Tijjani Reijnders, en el minuto seis del tiempo añadido de la segunda parte, tras un potente disparo desde dentro del área.

La victoria situó al Al-Qadisiyah en lo más alto de la clasificación de la liga saudí con 25 puntos, a tan solo un punto del Al-Hilal, segundo clasificado, aunque el "Zaeem" ha disputado un partido menos.

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De este modo se calienta el esperado duelo entre ambos equipos, el próximo viernes, cuando el Al-Hilal visite al Al-Qadisiyah en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, con la esperanza de recuperar el liderato.

Cabe recordar que el Al-Hilal ha disputado un partido menos que el Al-Qadisiyah en la Roshn Saudi League, después de que se aplazara su enfrentamiento ante el Al-Riyadh, que estaba previsto celebrarse el pasado viernes y que se jugará el próximo mes de diciembre.