El deseo del club saudí Al Qadisiyah de recuperar a uno de sus hijos chocó con el obstáculo de las condiciones económicas, lo que detuvo una operación que parecía encaminada a completarse durante los últimos días.

Fuentes especiales revelaron al diario saudí "Arriyadiyah" que la directiva del Al Qadisiyah decidió congelar sus negociaciones con Khaled Al Ghannam, extremo del Al Ettifaq, tras el estancamiento del acuerdo sobre las cláusulas personales del jugador.

Según el diario, el Al Qadisiyah había alcanzado hace unas dos semanas un acuerdo preliminar con la directiva del Al Ettifaq para adquirir el contrato del extremo internacional durante el actual mercado de fichajes veraniego, antes de iniciar la fase de negociación con el jugador de 25 años.

Asimismo, señaló que la directiva del club de Al Qadisiyah calificó las exigencias económicas de Al Ghannam de "imposibles", lo que la llevó a tomar la decisión de detener las conversaciones y descartar por el momento la idea de recuperar al jugador que abandonó sus filas rumbo al Al Nassr hace seis años.

El estancamiento de las negociaciones del Al Qadisiyah llega en un momento en el que continúa el interés del Al Ittihad por los servicios del jugador, ya que "Arriyadiyah" indicó el domingo el regreso de los del Al Ittihad a la mesa de negociaciones con el Al Ettifaq tras una interrupción que duró semanas.

Las negociaciones entre el Al Ittihad y el Al Ettifaq habían alcanzado etapas avanzadas el mes pasado antes de que el club de Yeda decidiera detenerlas temporalmente, para volver de nuevo a intentar cerrar la operación.

Por su parte, el Al Ettifaq no se opone a vender lo que resta del contrato de Al Ghannam, que se extiende hasta el verano de 2028, en un intento de obtener liquidez económica que le ayude a cerrar nuevos fichajes antes del cierre del mercado.

Cabe recordar que Al Ghannam se marchó del Al Qadisiyah al Al Nassr a comienzos de 2020, luego vivió una experiencia como cedido en el Al Fateh hasta el final de la temporada 2022-2023, antes de regresar al Al Nassr durante seis meses, y de ahí al Al Ettifaq a comienzos de 2024, que lo cedió hace dos temporadas al Al Hilal.

El extremo internacional firmó una temporada destacada en la última edición de la Roshn League, ya que disputó 32 partidos de 34, en los que marcó 13 goles y dio 7 asistencias, para incorporarse después a la lista de la selección de Arabia Saudí.