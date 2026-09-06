El discreto nivel que ofreció Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr, en el partido ante el Al-Ittihad, el sábado, abrió de nuevo la puerta al debate y la polémica sobre la influencia de la leyenda portuguesa en el rendimiento del equipo.

El Al-Nassr perdió por primera vez en la actual temporada 2026-27 de la Liga Profesional Saudí Roshn, ante el Al-Ittihad por 2-1.

El periodista deportivo saudí Abdulkarim al-Zamil expuso su punto de vista sobre la forma de utilizar a Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr, considerando que el equipo disputa sus partidos con diez jugadores, en términos prácticos, cuando el delantero portugués está sobre el terreno de juego.

Al-Zamil escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "El Al-Nassr, con la presencia de Ronaldo, juega en inferioridad aunque marque; esta es una realidad que algunos pasan por alto".

Señaló la diferencia de objetivos entre el jugador y el club, explicando: "El objetivo del Al-Nassr es un título, y el de Ronaldo, los mil goles".

Al-Zamil considera que la solución no consiste necesariamente en prescindir de Ronaldo, sino en dosificar su participación, proponiendo aprovecharlo en mayor medida durante la segunda parte. Y añadió: "¡Dosificar su participación en la segunda parte es en su beneficio y en beneficio del equipo!".

El casillero del Al-Nassr se detuvo en 12 puntos, en la segunda posición, mientras que la derrota del "Al-Alami" aseguró el liderato para el Al-Hilal, y el Al-Ittihad pasó a ocupar el cuarto puesto con 11 puntos.