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Traducido por

"El Al-Nassr juega en inferioridad cuando él está presente": las críticas se acumulan contra Cristiano Ronaldo

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

¿«Regular su participación» es la solución?

El discreto nivel que ofreció Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr, en el partido ante el Al-Ittihad, el sábado, abrió de nuevo la puerta al debate y la polémica sobre la influencia de la leyenda portuguesa en el rendimiento del equipo. 

El Al-Nassr perdió por primera vez en la actual temporada 2026-27 de la Liga Profesional Saudí Roshn, ante el Al-Ittihad por 2-1.

El periodista deportivo saudí Abdulkarim al-Zamil expuso su punto de vista sobre la forma de utilizar a Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr, considerando que el equipo disputa sus partidos con diez jugadores, en términos prácticos, cuando el delantero portugués está sobre el terreno de juego.

Al-Zamil escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "El Al-Nassr, con la presencia de Ronaldo, juega en inferioridad aunque marque; esta es una realidad que algunos pasan por alto".

Señaló la diferencia de objetivos entre el jugador y el club, explicando: "El objetivo del Al-Nassr es un título, y el de Ronaldo, los mil goles".

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Al-Zamil considera que la solución no consiste necesariamente en prescindir de Ronaldo, sino en dosificar su participación, proponiendo aprovecharlo en mayor medida durante la segunda parte. Y añadió: "¡Dosificar su participación en la segunda parte es en su beneficio y en beneficio del equipo!".

El casillero del Al-Nassr se detuvo en 12 puntos, en la segunda posición, mientras que la derrota del "Al-Alami" aseguró el liderato para el Al-Hilal, y el Al-Ittihad pasó a ocupar el cuarto puesto con 11 puntos.

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