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Un gigante italiano ha entrado en la pugna con el Barcelona por el fichaje del portugués João Félix, estrella del Al Nassr saudí, en los próximos meses.

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Varios informes de prensa ya habían revelado el deseo del Barcelona de fichar a João Félix en el próximo mercado de verano, sobre todo porque su contrato actual con el Al Nassr expira al final de esta temporada.

Según el diario británico "Daily Sports", que cita al italiano "Corriere dello Sport", el Nápoles desea fervientemente hacerse con el internacional portugués en los próximos meses.

El diario explicó que el Al Nassr no se opone a la salida de João Félix, pero exige 45 millones de euros, una cantidad muy elevada para el club italiano.

El jugador de 27 años tiene una breve experiencia en la Serie A, con el Milan en la segunda mitad de la temporada 2024-2025, aunque solo marcó 3 goles y dio una única asistencia en 21 partidos.

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El Nápoles se ha convertido en el último interesado en fichar a João Félix, tras el Barcelona y varios clubes de la Premier League, como el Tottenham Hotspur y el Chelsea.

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Según informes de prensa, el Chelsea podría recuperar a João Félix en el próximo mercado de verano sin coste alguno, aunque eso depende de una decisión de la directiva del Al Nassr.

El Al Nassr logró fichar a João Félix en el penúltimo mercado de verano, procedente del Chelsea, en una operación valorada en 30 millones de euros, según revelaron informes de prensa.

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De acuerdo con lo publicado anteriormente por el diario saudí "Al Riyadiya", el contrato firmado en el verano de 2025 incluye una prórroga automática de dos temporadas, salvo que el Al Nassr comunique expresamente su deseo de prescindir del jugador .

La continuidad de João Félix en el equipo saudí implicaría el pago de una cantidad adicional de 20 millones de euros al Chelsea.

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En cambio, si el Al Nassr activa la cláusula de salida dentro del plazo fijado, que se extiende hasta el próximo 1 de junio, el coste de la operación se reducirá a 30 millones de euros y el jugador regresará automáticamente al club londinense.

El aspecto más sorprendente del acuerdo es que el Al Nassr puede renunciar a los dos años adicionales sin tener que pagar ninguna penalización ni compensación económica.

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En ese caso, João Félix volvería al Chelsea, club con el que tiene contrato hasta 2031.

Sin embargo, la decisión no depende exclusivamente del club saudí. Según el diario Al Riyadiya, la activación de la cláusula de salida también requiere el visto bueno del jugador.

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Del mismo modo, si João Félix quisiera abandonar Arabia Saudí por iniciativa propia, necesitaría obtener la aprobación del Al Nassr.

El Al Nassr ya ha empezado a trabajar para asegurar la continuidad del futbolista portugués y se ha mostrado dispuesto a mejorar sus condiciones económicas.

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Está previsto que su salario anual pase de 10 millones de euros a 12,5 millones durante las dos temporadas adicionales, además de otras ventajas.

João Félix llegó al Al Nassr en julio de 2025 y se convirtió en una de las piezas importantes del equipo. Ahora, su futuro depende de una decisión que debe tomarse antes del próximo 1 de junio.

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Si el club saudí no ejerce su derecho a poner fin al acuerdo, la prórroga del contrato se activará automáticamente y el Chelsea recibirá 20 millones de euros adicionales.

João Félix ha expresado su deseo de volver a Europa tras una etapa exitosa en Arabia Saudí, en la que ha recuperado su mejor nivel y sus sensaciones sobre el terreno de juego.

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Su sueño es regresar al Barcelona, aunque las condiciones contractuales ligadas a su traspaso complican cualquier operación. La decisión sigue en manos del Al Nassr y del Chelsea.