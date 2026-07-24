La Federación Saudí de Fútbol ha revelado todos los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, en la nueva temporada futbolística 2026-2027.

La Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas arranca el próximo 16 de agosto, con tres partidos en los que Al Bukiryah se enfrentará a Al Hazem, Al Orobah frente a Abha y Al Wehda ante Al Shabab.

En cuanto al Al Hilal, actual campeón, iniciará su camino en la defensa de la Copa del Rey el 17 de agosto, cuando visite al Al Raed, que descendió de la Liga Saudí hace dos temporadas, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Buraida.

Ese mismo día, el Al Ahli comenzará su andadura en el torneo que no gana desde hace 10 años, cuando se mida al equipo del Al Anwar, en el estadio de este último.

El 18 de agosto también se disputarán algunos partidos de gran nivel, ya que el Al Ittihad se enfrentará al equipo del Al Najma, que descendió de la Roshn Saudi League la temporada pasada, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Buraida.

En cuanto al Al Nassr, será el único equipo del gran cuarteto que jugará contra uno de los equipos de la Roshn Saudi League, concretamente contra el equipo del Al Diriyah, recién ascendido de la Yelo League, también el 18 de agosto, en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, en Riad.

Los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas se cerrarán el 19 de agosto, con tres enfrentamientos que reunirán a Damac y Al Taawoun, Jeddah con Al Kholood, y Al Ula ante Al Fateh.

Cabe recordar que el Al Hilal es el actual campeón de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, siendo el único título que conquistó la temporada pasada junto al entrenador italiano Simone Inzaghi, tras vencer al Al Kholood en la final.

Calendario de los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas