El Al-Nassr saudí afronta la posibilidad de perder a uno de sus elementos importantes durante el próximo periodo, después de que el guardameta internacional Nawaf Al-Aqidi se haya acercado a entrar en la fase de agente libre de su contrato, en medio de la incertidumbre sobre la postura de la directiva respecto a renovar su vínculo con el jugador, y el interés del Al-Ahli en seguir la evolución de su futuro.

Según lo que informó el diario " Asharq Al-Awsat ", la directiva del Al-Nassr no ha presentado hasta ahora ninguna oferta oficial para renovar el contrato de Al-Aqidi, pese a la cercanía del próximo mes de enero, que permite al guardameta entrar en la fase de agente libre y negociar con otros clubes.

En contrapartida, el Al-Ahli vigila la situación del guardameta, de 26 años, ya que busca aprovechar su entrada en la fase de agente libre, de cara a negociar directamente con él y ficharlo en una operación de traspaso libre, en cuanto las normativas vigentes lo permitan.

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Este movimiento coloca el futuro de Al-Aqidi ante más de un escenario, ya que la directiva del Al-Nassr tendrá que resolver su postura respecto a la renovación si desea conservar al guardameta, sobre todo porque el retraso en las negociaciones podría dar al Al-Ahli la oportunidad de actuar y hacerse con sus servicios sin entrar en negociaciones de traspaso con el club de la capital.

A lo largo de su trayectoria con el Al-Nassr, Al-Aqidi ha disputado 56 partidos, en los que logró dejar su portería a cero en 16 encuentros, mientras que su portería encajó 62 goles, lo que lo mantiene como uno de los nombres que concitan seguimiento en el mercado de fichajes saudí.

Con la cercanía de la fecha de la fase de agente libre, las próximas semanas parecen importantes para definir el destino del guardameta internacional, ya sea con la apertura por parte del Al-Nassr de las negociaciones para renovar su contrato o con la continuidad del interés del Al-Ahli, que aguarda la oportunidad de ficharlo gratis.