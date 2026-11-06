Los trámites han impedido al club Al Ittihad seguir los pasos de su tradicional rival Al Hilal, ya que tendrá que esperar durante un largo periodo.

El diario saudí "Okaz" señaló que el expediente de adquisición de la propiedad del club Al Ittihad todavía se encuentra sometido a procedimientos de evaluación y revisión, con el fin de elegir al nuevo inversor durante el próximo periodo.

Según el diario, este periodo podría alargarse y extenderse hasta finales del próximo año 2027, en función de los resultados de la evaluación de la solvencia financiera y las capacidades administrativas de los inversores candidatos.

"Okaz" aclaró que las negociaciones con las partes implicadas continúan, mientras que el estudio de los expedientes presentados ha avanzado considerablemente y ha entrado en la fase de revisión de los detalles financieros y administrativos y de la evaluación final.

Los procedimientos incluyen el examen de los aspectos de financiación y de las obligaciones financieras de los inversores, así como la verificación de su capacidad para cumplir con los requisitos de propiedad y gestión del club a corto y medio plazo.

Los procedimientos también incluyen el estudio de expedientes de inversores locales y extranjeros, conforme a las condiciones y normas fijadas por la entidad propietaria, con la necesidad de que exista un socio local dentro de la estructura de la propiedad, en consonancia con el marco regulatorio aprobado.

En contraste, la opción de la inversión local permite presentar una solicitud para adquirir el club de forma individual, con un porcentaje de hasta el 70% de sus acciones, siempre que se cumplan los requisitos de solvencia financiera y la eficiencia administrativa necesaria.

Cabe recordar que Al Hilal fue el primer club de entre los cuatro grandes en salir del amparo del Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudí, después de que el 70% de sus acciones fuera transferido a la compañía Kingdom Holding, propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, el pasado mes de abril.