El Al-Hilal saudí contacta con Harry Kane y se prepara para activar la cláusula del Bayern

El Al-Hilal negocia con los agentes de Harry Kane para ficharlo este verano.

El Bayern Múnich renovó su contrato hasta 2027 en 2023, operación que atrajo la atención mundial por su trayectoria y calidad.

Según Sky Sport, recogido por el diario saudí Okaz, Kane aún no ha decidido, pues prefiere analizar la propuesta deportiva y económica del Al-Hilal antes de elegir su futuro.

Su contrato con el Bayern incluye una cláusula que permite a cualquier club ficharlo en la tercera temporada por 65 millones de euros, lo que dejaría al club alemán sin poder retenerlo.

El Al-Hilal aspira a fichar a uno de los mejores goleadores del mundo para la Liga Roshen de Arabia Saudí. La red añade que las próximas rondas de negociaciones serán decisivas, aunque el Bayern aún no ha recibido comunicación oficial del club saudí.

Según el rotativo, las conversaciones podrían acelerarse si el Al-Hilal presenta una propuesta que convenza al jugador y a su agente.