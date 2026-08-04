El Al-Hilal resuelve la crisis de Núñez con una solución temporal y un gigante turco entra en escena

Fuentes periodísticas han revelado que el club turco Beşiktaş está cerca de cerrar el fichaje del delantero uruguayo Darwin Núñez, jugador del club saudí Al Hilal, en calidad de cedido durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según confirmó el periodista belga Sacha Tavolieri, el Beşiktaş ha alcanzado un acuerdo preliminar con la directiva del Al Hilal sobre la cesión de Núñez, de 27 años.

Tavolieri señaló, a través de su cuenta en la red social "X", que el club saudí aceptó ceder al jugador después de no haber recibido la oferta económica a la que aspiraba para venderlo de forma definitiva.

El movimiento del Beşiktaş se enmarca en el plan del club de reforzar su línea de ataque con elementos de máximo nivel junto al surcoreano Hyun-gyu Oh. Se espera que el comité de fichajes del club turco inicie sus negociaciones oficiales con el agente del jugador durante las próximas horas para cerrar las condiciones personales.

Darwin Núñez se había unido a las filas del Al Hilal en el verano de 2025 procedente del Liverpool inglés a cambio de 53 millones de euros, aunque el jugador no logró ofrecer el nivel que se esperaba de él con el equipo saudí.

Los informes indican que el delantero uruguayo ha mostrado su deseo de regresar a los campos europeos para continuar su trayectoria, especialmente ante la tensión en su relación con el director técnico del Al Hilal, Simone Inzaghi, algo que quedó patente durante el Mundial 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, donde se sentó en el banquillo en dos de los tres partidos, tras perder su puesto de titular en favor del francés Karim Benzema.

Núñez percibe un salario anual con el Al Hilal de 22 millones de euros sin contar las primas. Según el plan planteado, el Beşiktaş busca asumir el 80% del salario del jugador durante el periodo de cesión, es decir, cerca de 17,5 millones de euros.