El Al-Hilal saudí recibió un nuevo golpe antes de su esperado enfrentamiento ante el Shabab Al-Ahli emiratí, tras confirmarse la ausencia de su extremo brasileño Gabriel Martinelli en el partido previsto para el martes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la élite, en el estadio Kingdom Arena de Riad, debido a que no ha completado su puesta a punto física.

Según informó el diario saudí "Arriyadiyah", Martinelli sigue sometido a un programa de recuperación dentro de la clínica del club, para recuperarse de una lesión en el isquiotibial, señalando que el jugador evoluciona de buena manera conforme al plan de tratamiento y rehabilitación establecido para él.

El diario precisó que la posibilidad de que el extremo brasileño regrese a los entrenamientos grupales se aclarará durante la presente semana, a la espera de su grado de respuesta al programa de rehabilitación, antes de fijar la fecha de su vuelta a la participación en los partidos.

Martinelli había sufrido una lesión muscular durante el enfrentamiento del Al-Hilal ante el Al-Qadsiah, en el marco de la undécima jornada de la Liga Roshn saudí, el pasado 23 de octubre.

Tras la lesión, la cuenta oficial del club Al-Hilal anunció a través de la plataforma X que el brasileño Gabriel Martinelli necesitaba tratamiento y rehabilitación por un periodo de entre 10 y 15 días.

De este modo, Martinelli se pierde el tercer partido del Al-Hilal desde que sufrió la lesión, después de ausentarse en los enfrentamientos ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Asia de la élite y el Al-Fateh en la Liga Roshn saudí, sumándose a la lista de bajas para el duelo ante el Shabab Al-Ahli, a la espera de que se fije la fecha de su regreso a los terrenos de juego.