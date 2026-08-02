El club saudí Al Hilal tiene la intención de presentar una oferta oficial al club inglés Bournemouth durante las próximas semanas, con el fin de incorporar a la joya brasileña Ryan, de 19 años, en una operación que podría ser la más destacada del actual mercado de fichajes de verano.

El diario brasileño "Globo" reveló este domingo que la directiva del Zaeem sitúa al joven jugador brasileño a la cabeza de su lista de prioridades para compensar la salida de su compatriota Malcom, quien pasó tres temporadas en las filas del equipo antes de quedar fuera de los planes del entrenador italiano Simone Inzaghi para la próxima campaña.

Según las fuentes brasileñas, la junta directiva del Al Hilal ya ha comenzado a estudiar las alternativas disponibles para cubrir el vacío que dejará Malcom, coincidiendo con el seguimiento de las ofertas recibidas para vender al jugador de 32 años.

El rendimiento excepcional de Ryan desde su traspaso a la Premier League a principios de este año, además de sus destacadas participaciones con la selección de la Canarinha en el último Mundial, ha atraído la atención de numerosos grandes clubes europeos y asiáticos, lo que convierte la competencia por sus servicios en algo feroz.

El talento brasileño disputó cuatro partidos en el Mundial, tres de ellos como titular, en los que logró dar una asistencia de gol, lo que reforzó su posición como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol mundial.

La directiva del Al Hilal ve a Ryan como una inversión a largo plazo, dada su corta edad, su enorme potencial técnico y su capacidad de desarrollo, además del elevado valor de mercado que podría alcanzar en caso de una futura reventa, según confirmaron las fuentes brasileñas.

La directiva del club saudí estudia actualmente las condiciones óptimas para convencer al Bournemouth de desprenderse de su jugador, junto con la preparación de una atractiva oferta económica para el propio futbolista, como paso previo a la apertura de canales de negociación directa durante el próximo periodo.

Los responsables del Al Hilal son conscientes de que cerrar la operación requiere una enorme inversión económica, especialmente porque el Bournemouth pagó 35 millones de euros para arrebatar al jugador al Vasco da Gama brasileño en enero de 2026, si bien el Zaeem se ha mostrado plenamente dispuesto a no escatimar en el gasto por un jugador de semejante valor técnico y comercial.