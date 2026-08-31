Todas las miradas se dirigen al estadio "Kingdom Arena" la noche del martes, donde el Al Hilal se enfrenta al Al Ahli en un partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, en medio de aspiraciones dispares entre un equipo que quiere continuar su trayectoria excepcional manteniendo su registro sin derrotas, y otro que busca una gran victoria que le devuelva la confianza tras su última derrota ante el Al Khaleej.

El Al Hilal afronta el encuentro a un solo paso de igualar su racha más larga sin derrota en la historia de la Liga Profesional, después de haber evitado la derrota en 45 partidos consecutivos, en los que logró 33 victorias y 12 empates, para que "El Líder" siga imponiéndose como uno de los equipos más estables y fuertes de la competición a lo largo de los últimos años.

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El Al Hilal necesita salir del enfrentamiento ante el Al Ahli únicamente sin derrota para igualar su récord histórico, después de haber registrado previamente una racha de 46 partidos consecutivos sin derrota entre mayo de 2023 y noviembre de 2024, en los que logró 42 victorias y 4 empates, una racha que el equipo está a punto de repetir de nuevo.

Pero la tarea no será fácil ante el Al Ahli, que posee de base el récord de la racha más larga de partidos consecutivos sin derrota en la historia de la Liga Profesional Saudí, tras haber mantenido su registro en 51 partidos consecutivos entre enero de 2014 y febrero de 2016, en los que logró 33 victorias y 18 empates, en una cifra que sigue en pie hasta ahora.

Estas cifras otorgan al clásico una importancia que trasciende la lucha por los puntos, pues el Al Hilal juega para acercarse aún más a su propio récord y continuar su asombrosa racha, mientras que el Al Ahli intenta derribar a uno de los equipos más fuertes de la competición y arruinar una posible noche histórica para "El Líder", en un enfrentamiento que reúne el presente y la historia al mismo tiempo.

En cuanto a la clasificación, el Al Hilal ocupa el segundo puesto con 9 puntos, por detrás del líder Al Nassr, que cuenta con 12 puntos en 4 partidos, mientras que el Al Ahli se sitúa en el séptimo lugar con 6 puntos, lo que hace que los puntos del clásico tengan una importancia doble para ambos equipos en una carrera temprana que empieza a tomar perfiles más definidos.

El Al Hilal quiere continuar la persecución en la cima, y el Al Ahli busca una respuesta contundente con la que compensar su última derrota, pero detrás de todo ello se alza un récord histórico que espera resolverse: ¿igualará el Al Hilal su racha más larga sin derrota en la Liga Profesional, o logrará el Al Ahli detenerlo antes de que "El Líder" entre en la historia de nuevo?

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