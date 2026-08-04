El Al-Hilal participa en una de ellas: Morgan Rogers encabeza la lista de los 10 fichajes más caros del mercado de verano

La lucha entre numerosos clubes por hacerse con los fichajes más importantes se ha intensificado durante el actual mercado de fichajes veraniego, que ha visto cerrarse varios de ellos por grandes cifras.

Queda menos de un mes para el cierre de los principales periodos de traspasos europeos, y algunos clubes ya han empezado a mover ficha.

El diario "Mundo Deportivo" ha recopilado los 10 fichajes más caros hasta el momento en el mercado veraniego. No obstante, es probable que esta lista cambie de forma notable ante la presencia de varios jugadores en el mercado de fichajes, como Yan Diomande, Julián Álvarez, y quizá Vinicius Junior y Rodri.

Si estos traspasos se materializan, serán por cifras enormes que influirán de manera considerable en esta clasificación.

Los 10 fichajes más caros de este mercado son los siguientes:

1. Morgan Rogers (23 años): Chelsea, 138 millones de euros

El centrocampista inglés encabeza actualmente esta lista, y su llegada al Chelsea procedente del Aston Villa se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club. Se espera que sea un jugador clave en los planes de Xabi Alonso.

2. Elliot Anderson (23 años): Manchester City, 135 millones de euros

Anderson se incorporó al Manchester City para reforzar el centro del campo del equipo del entrenador Enzo Maresca. Sus destacadas actuaciones con el Nottingham Forest la temporada pasada le abrieron las puertas para dar el salto a uno de los gigantes del fútbol inglés, y ello a cambio de una cifra elevada.

3. Sandro Tonali (26 años): Tottenham, 108 millones

El Tottenham se ha empleado a fondo en el actual mercado de fichajes veraniego tras estar al borde del descenso la temporada pasada. La llegada de Tonali procedente del Newcastle es el fichaje más caro de la historia del club, lo que lo convierte en uno de los futbolistas italianos más caros de todos los tiempos.

4. Mateus Fernandes (21 años): Tottenham, 99 millones

Otro jugador se ha incorporado al club londinense para jugar a las órdenes de Roberto De Zerbi, esta vez procedente del West Ham. El club está decidido a evitar que se repita el sufrimiento de la temporada pasada, y ha invertido con fuerza en reforzar el equipo para volver a competir con la élite de Inglaterra.

5. Gonçalo Ramos (25 años): Milan, 74 millones

Se incorporó al Paris Saint-Germain en 2024, pero no fue un jugador titular debido a la intensa competencia por los puestos en el ataque del club francés.

Ahora, el jugador portugués aspira a vivir una nueva experiencia en Italia, donde se espera que sea el futbolista más destacado en las filas del Milan.

6. Anthony Gordon (25 años): Barcelona, 70 millones de euros

Fue el primer fichaje del Barcelona en el actual mercado de fichajes veraniego, procedente del Newcastle por 70 millones de euros más 10 millones de euros en variables.

Ello se produjo a petición expresa del entrenador Hansi Flick y de los miembros de la dirección deportiva, quienes ven en el delantero inglés unas cualidades que lo hacen encajar a la perfección en el estilo de juego del técnico alemán.

7. Jeremie Frimpong (20 años): Liverpool, 70 millones

Tras la marcha de Konaté al Real Madrid, el Liverpool necesitaba reforzar su defensa, y ya lo ha hecho.

El club pagó 70 millones por el joven jugador francés procedente del Stade Rennais, que disputó 21 partidos en todas las competiciones la temporada pasada y se perdió 13 encuentros por una lesión en el hombro.

8. Crysencio Summerville (24 años): Al-Hilal saudí, 64,5 millones de euros

El primero en poner rumbo a Arabia Saudí. El jugador neerlandés descendió de la Premier League la temporada pasada con el West Ham, dejando una cuantiosa cifra para el club.

Su destacada actuación en el Mundial, con dos goles marcados, despertó el interés de numerosos clubes, pero Summerville acabó eligiendo al Al-Hilal, donde jugará junto a Benzema, Darwin Núñez y otros.

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9. Maxence Lacroix (26 años): Chelsea, 60,7 millones de euros

Otro jugador del Chelsea se suma a esta lista. El equipo de Xabi Alonso sigue reforzando sus filas con un gran desembolso, y Lacroix es una nueva incorporación más: el central francés llegó procedente del Crystal Palace y firmó un contrato hasta junio de 2032.

10. Johan Manzambi (20 años): Aston Villa, 60 millones

Fue una de las grandes estrellas del Mundial. Sus magníficas actuaciones con Suiza (3 goles y dos asistencias) despertaron el interés de los mayores clubes europeos, y al final el Aston Villa logró incorporarlo.

El club inglés pagó 60 millones de euros al Friburgo por el joven centrocampista suizo.

Diez jugadores que costaron a sus equipos cifras enormes y que afrontan una gran presión para ofrecer un rendimiento sobresaliente dada la cantidad de dinero que se ha invertido en ellos. Veremos si estos fichajes se traducen en un rotundo éxito una vez arranquen las competiciones oficiales.