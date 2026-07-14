Crycensio Summerville interesa al Al-Hilal, según Sascha Tavolieri, periodista de Sky Sports en X. El delantero puede dejar el West Ham United.

Hace dos semanas jugó con Países Bajos en el Mundial, marcó dos goles en la fase de grupos y asistió a Cody Gakpo ante Marruecos (1-1, derrota en penaltis).

El jugador, de 24 años, tiene contrato con el West Ham United hasta mediados de 2029, pero el club, recién descendido de la Premier League, está dispuesto a dejarlo marchar.

No solo Al-Hilal, también AS Roma y Manchester United siguen al extremo, seis veces internacional con Holanda.

El club saudí ya ha contactado con su entorno y el West Ham está al tanto.

No se sabe si el jugador está dispuesto a fichar en Oriente Medio. Según Transfermarkt, el valor de mercado del jugador de Róterdam es de 35 millones de euros.

Tras fichar al Ajax a Marcos Leonardo, procedente del Al-Hilal, el club saudí dispone de margen para incorporar a un extranjero. También se menciona a Harry Kane en su lista.