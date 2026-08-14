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imago-sport-1081064771.jpgAbdullah Ahmed
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El Al-Hilal mantiene su costumbre histórica en la noche de la caída del Al-Faisaly

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
Arabia Saudí

El líder no cae en los inicios

El Al-Hilal mantuvo su costumbre histórica en el arranque de su andadura en la Liga Profesional Roshn, después de lograr la victoria ante el Al-Faisaly por 4-2, la noche del viernes, en el marco de la primera jornada de la competición, comenzando así la nueva temporada con un triunfo valioso.

La victoria del "Zaeem" ante el Al-Faisaly no fue solo cosechar 3 puntos, sino que con ella el equipo conservó un registro destacado en la jornada inaugural, tras seguir evitando la derrota en el inicio de su andadura liguera a lo largo de la historia, una cifra que refleja la fortaleza del Al-Hilal a la hora de afrontar el pistoletazo de salida.

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El Al-Hilal entró al partido con fuerza y logró marcar tres goles durante la primera parte, por medio de Karim Benzema, Malcom y Rúben Neves, antes de que el Al-Faisaly intentara reaccionar en la segunda mitad marcando dos goles, pero el Al-Hilal sentenció el enfrentamiento con un cuarto gol obra de Neves desde el punto de penalti.

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Con esta victoria, el Al-Hilal prolongó su racha de resultados positivos en la primera jornada de la Liga Roshn, confirmando que perder puntos desde el principio no entra en sus cálculos, pese a la diferencia de rivales y circunstancias de una temporada a otra.

Este arranque otorga al Al-Hilal un impulso anímico importante antes de completar su andadura en la nueva temporada, sobre todo porque el equipo aspira a competir por todos los títulos, confirmando una vez más que la jornada inaugural representa una cita en la que el "Zaeem" no renuncia a su costumbre histórica de evitar la derrota.

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