El Al-Hilal goleó a su anfitrión, el Al-Khaleej, por (5-1) en un emocionante enfrentamiento que acogió el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd la noche de este viernes, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

El conjunto azul dominó el desarrollo del partido gracias a un despliegue ofensivo temprano con el que aseguró los tres puntos en la primera parte, elevando su cuenta a 9 puntos con puntuación perfecta en tres enfrentamientos, con los que ascendió al segundo puesto, mientras que la cuenta del Al-Khaleej quedó congelada en 3 puntos en el decimotercer lugar.

El Al-Hilal tradujo rápidamente su dominio temprano hacia el minuto 15, después de que Savić enviara un centro preciso desde la banda izquierda que remató Mitrović con un excelente cabezazo que alojó el balón en la red.

Continuó la presión de los visitantes a través de los molestos movimientos de Summerville, que dieron fruto con el segundo gol en el minuto 29 tras una mágica internada del neerlandés y un pase decisivo para Savić, que lo remató directamente a la portería.

No se hizo esperar la reacción de los locales; tras un primer intento de Al-Saadi en el minuto 36, el Al-Khaleej logró recortar la diferencia en el minuto 38 después de que Crespo quedara mano a mano con la portería y de una primera parada de Bono, para que Al-Amri volviera a rematar el balón de cabeza a la red.

La respuesta del Al-Hilal llegó rápidamente; Hernández restableció la diferencia con un tercer gol en el minuto 40 con un disparo potentísimo desde dentro del área, antes de que Summerville coronara su esfuerzo excepcional con el cuarto gol en el minuto 43 tras un magnífico regate al defensor Asiri y quedar completamente solo ante la portería. Y en el tercer minuto del tiempo añadido, Mendes cerró la manita de la primera parte después de burlar al portero Maurice y colocar el balón con toda comodidad en la red.

El Al-Hilal entró en la segunda parte manteniendo su empuje ofensivo, y Mendes estuvo a punto de añadir el sexto gol en el minuto 47 con un disparo que pasó junto al poste, y las ocasiones se sucedieron a través de Summerville en los minutos 54 y 61, en medio de intentos del Al-Khaleej mediante un disparo de Crespo que despejó Bono.

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El minuto 64 vivió una jugada arbitral que provocó una amplia polémica; Bono pasó el saque de puerta a su compañero Koulibaly, pero el defensor senegalés tomó el balón con la mano para volver a colocarlo, pensando que el juego no había comenzado, por lo que el árbitro señaló penalti para el Al-Khaleej al considerar que el balón ya estaba en movimiento en el campo, decisión que respaldó la tecnología del VAR.

Bono logró, a su manera particular, detener el penalti que ejecutó Barrow, defendiendo su portería y privando al Al-Khaleej de recortar la diferencia, y el resultado se mantuvo tal cual hasta el pitido final a pesar de los intentos ofensivos del Al-Hilal por ampliar la diferencia, destacando el mano a mano de Summerville en el tiempo añadido que finalizó con un disparo que se estrelló en el poste.