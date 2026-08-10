La directiva del Al-Hilal saudí eleva el tono en el caso de Joao Cancelo, en un mensaje velado al Barcelona de que el lateral portugués sigue siendo jugador del conjunto hilalí hasta nuevo aviso.

El club de la capital anunció la lista de dorsales de sus jugadores para la nueva temporada 2026/2027, en la que el portugués de 32 años recibió la camiseta número 20, el mismo dorsal que llevó en su primera etapa con el equipo y que también viste con la selección de Portugal.

El diario español "Sport" señaló que este movimiento se produce a pesar de que la operación del traspaso de Cancelo al Barcelona está cerca de la línea de meta, por unos 10 millones de euros, tras un acuerdo casi total entre ambos clubes sobre los detalles del fichaje, un objetivo del que el jugador era prioridad desde el final de la pasada temporada.

Cancelo había disputado 23 partidos con la camiseta del Barcelona en la segunda mitad de la temporada pasada, en los que marcó dos goles y dio tres asistencias, convirtiéndose en un elemento fundamental del once de Hansi Flick ante las recurrentes lesiones musculares de Alejandro Balde.

Y aunque la operación es una prioridad para el director deportivo Deco y el técnico alemán Flick, que pidió su fichaje de nuevo tras su notable rendimiento, algunas complicaciones fiscales han retrasado el anuncio oficial del traspaso.

Por su parte, el Al-Hilal no incluye a Cancelo en sus planes técnicos para la próxima temporada, tras el fichaje de Mohamed Mahzari por 8 millones de euros para ocupar la misma posición, y solo se aferra a recuperar el valor de su inversión después de incorporarlo desde el Manchester City, lo que explica su insistencia en obtener 10 millones de euros, la cifra que el Barcelona se muestra dispuesto a pagar por un jugador que conoce bien al club y que sabe jugar en ambas bandas.

A pesar de todos los acontecimientos, Cancelo regresó a los entrenamientos del Al-Hilal el pasado 7 de agosto, tras finalizar sus vacaciones después de participar en el Mundial y quedar eliminado en octavos de final ante España. Y luego de varios días de entrenamientos individuales, se unió de forma sorpresiva al grupo bajo la dirección de Simone Inzaghi, en un paso que el club reforzó al concederle el número 20.

Aun así, dentro de los pasillos del Barcelona sigue existiendo la confianza en poder cerrar la operación antes del 1 de septiembre, y en que Cancelo vuelva a vestir la camiseta blaugrana por tercera vez en su carrera.