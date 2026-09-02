Las estrellas del Al-Hilal dominaron la lista de la selección de Arabia Saudí sub-21 que se prepara para participar en el torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos, mientras que quedó fuera el máximo goleador de la liga juvenil de élite.

La selección de Arabia Saudí sub-21 se prepara para participar en los Juegos Asiáticos que acoge la ciudad japonesa de Nagoya, del 14 de septiembre al 3 de octubre del presente año.

El italiano Luigi Di Biagio, seleccionador de la sub-21 de Arabia Saudí, anunció la lista definitiva que se prepara para disputar el torneo, en la que figuran 23 jugadores, entre ellos 4 del Al-Hilal: Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahal y Turki Al-Ghamil.

Por su parte, la lista incluyó a 3 jugadores del Al-Nassr, que son Awad Aman, Bassam Hazazi y Saad Haqawi, frente a dos jugadores del Al-Ittihad, Mohammed Barnawi y Farha Al-Shamrani, y otros dos del Al-Qadisiyah, Ammar Al-Yuhaibi e Iyad Hosa.

La lista solo contó con un jugador del Al-Ahli, el extremo Ziyad Mulla, segundo máximo goleador de la liga juvenil de élite (la liga saudí sub-21) con 4 goles, empatado con Jefferson Ramos, estrella del Al-Fateh, procedente de Cabo Verde.

La mayor sorpresa, sin embargo, fue la ausencia del máximo goleador de la liga saudí sub-21, Mohammed Al-Issa, delantero del Al-Ettifaq, que marcó 5 goles en los dos primeros partidos del torneo.

Cabe recordar que la selección de Arabia Saudí se encuentra en el Grupo Cuarto de los Juegos Asiáticos, junto a la selección de Catar, a la que se enfrentará el próximo 18 de septiembre, cuatro días antes de medirse a la selección de Corea del Sur.

A continuación, la lista de la selección de Arabia Saudí sub-21