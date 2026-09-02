El equipo del Al-Hilal se encuentra en un verdadero aprieto, tras el partido del clásico contra su eterno rival, el Al-Ahli, a causa de la maldición de las lesiones que ha afectado a sus defensas.

El Al-Hilal venció al Al-Ahli por 3-0, ayer martes, en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro presenció la salida tanto del defensa saudí Ali Lajami como del lateral francés Theo Hernández por lesión, además de que el defensa senegalés Kalidou Koulibaly sufrió una fuerte lesión en la cabeza, aunque la soportó y completó el partido hasta el final.

El club del Al-Hilal publicó, a través de su cuenta oficial en "X", los detalles de las lesiones que sufrieron sus jugadores en el clásico y antes de su inicio.

La lesión más grave le correspondió a Ali Lajami, ya que el club saudí reveló que sufrió una lesión en el isquiotibial, tras la cual se sometió a una sesión de tratamiento en la clínica médica, a la espera de realizarse una radiografía en la zona de la lesión, mañana jueves.

Según el periodista saudí Hamed Al-Qarni, Lajami se perderá con el Al-Hilal 4 partidos, contra el Al-Shabab, el Neom y el Al-Taawoun en la Liga Roshn saudí, así como contra el Al-Gharafa catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El defensa saudí se unió a su compañero turco Yusuf Akçiçek, quien también se encontraba en la clínica médica, al sentir dolores en la rodilla, que fueron una de las razones que lo apartaron del partido del clásico contra el Al-Ahli.

De este modo, el italiano Simone Inzaghi, director técnico del equipo del Al-Hilal, tendrá que confiar en la dupla formada por Hassan Tambakti y el senegalés Kalidou Koulibaly en el centro de la defensa durante los próximos partidos, sin contar con un recambio de peso.

Por otra parte, el Al-Hilal reveló que el lateral francés Theo Hernández sufrió una lesión en los aductores, a la espera de realizarse una radiografía en la zona de su lesión, mañana jueves, para conocer su gravedad.

Cabe recordar que el Al-Hilal se prepara para disputar un intenso derbi contra su vecino, el Al-Shabab, pasado mañana viernes, dentro de la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.