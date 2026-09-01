El Al-Hilal defiende sus fichajes: estas acusaciones vulneran los derechos y la reputación del club

El consejo de administración de la empresa del club Al Hilal condenó lo expresado en "Canal Thmanyah", ayer lunes, en las declaraciones de uno de los invitados de sus programas.

Al Hilal señaló en un comunicado en su sitio oficial: "El invitado formuló afirmaciones irresponsables e informaciones erróneas sobre los fichajes del club, y las describió como de origen desconocido, en un planteamiento que careció de precisión y profesionalidad".

Y añadió: "Traspasó los límites de la crítica deportiva hasta lanzar afirmaciones sin presentar ninguna información o prueba que las respaldara, pese a que el club ya había anunciado a través de sus canales mediáticos el origen de sus fichajes".





Y prosiguió: "El consejo también se mostró extrañado por la postura del presentador del programa, que dejó pasar estas afirmaciones sin discutirlas ni exigir a su invitado que demostrara lo que había dicho, algo que contraviene la responsabilidad profesional que se presupone al tratar afirmaciones que atañen a la reputación y la integridad de una entidad jurídica".

Y continuó: "El consejo subrayó que todos los fichajes del club y sus procedimientos financieros se llevan a cabo conforme a los marcos normativos y a la gobernanza aprobada, sobre todo teniendo en cuenta que el episodio que incluyó estas afirmaciones se emitió en un momento en el que el 'Fondo de Inversiones Públicas' sigue siendo el propietario oficial de la empresa del club Al Hilal con un porcentaje del (100%), lo que multiplica la gravedad de estas afirmaciones y las responsabilidades normativas y legales que de ellas pudieran derivarse".





Y agregó: "El consejo aclaró que la emisión de este comunicado se debe específicamente a que estas afirmaciones fueron difundidas a través del transmisor oficial de las competiciones saudíes 'Thmanyah', lo que le confiere una mayor responsabilidad mediática y profesional en la verificación de la precisión y la comprobación de las informaciones, así como en no permitir que sus plataformas se utilicen para difundir informaciones no fiables o afirmaciones que atañen al club, a sus hombres y a sus integrantes, de un modo que contribuye a engañar a la opinión pública y a perjudicar al club y a su estructura de trabajo".

Y añadió: "El consejo expresó su confianza en el empeño de la dirección de la empresa Thmanyah por comprometerse con los estándares profesionales que exige su responsabilidad como transmisor oficial de las competiciones saudíes, y en adoptar lo necesario para abordar lo expresado en el programa y corregir las informaciones erróneas que se plantearon durante el mismo".

Y prosiguió: "El consejo indicó que los equipos de trabajo especializados de la empresa detectaron durante el periodo pasado una serie de extralimitaciones, ofensas y afirmaciones similares contra el club y sus integrantes a través de varias plataformas y medios de comunicación, y que el no pronunciarse sobre ellas mediáticamente no significa ignorarlas, ya que la empresa trabaja en documentarlas y afrontarlas a través de los canales legales y normativos competentes, y en adoptar lo necesario para preservar los derechos del club y de sus integrantes".

Y concluyó: "Si bien el consejo de administración de la empresa del club Al Hilal reafirma su respeto por la crítica y la libertad de expresión mediática, subraya que ello no justifica la difusión de informaciones incorrectas o malintencionadas, y la empresa seguirá adoptando las medidas necesarias frente a toda extralimitación que atente contra los derechos del club o su reputación".



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