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El Al-Hilal de Simone Inzaghi vuela. En el difícil campo del Al-Ettifaq, el equipo del exentrenador del Inter se impone por 3-1 gracias también a Sergej Milinkovic-Savic, que marca un gol que contribuye a ampliar el marcador junto al doblete de Watkins.

Como decíamos, es una victoria importante para el equipo de Riad que recupera el liderato de la Saudi Pro League en una jornada en la que también habían ganado los otros dos aspirantes al título: el Al-Qadsiah de Retegui y Reijnders y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Inzaghi se coloca así con 33 puntos, dos más que sus dos rivales, y, sobre todo, consigue la sexta victoria consecutiva, un gran logro que sitúa cada vez más a Milinkovic-Savic y compañía como favoritos para conquistar un título que no ganan desde la temporada 2023-2024, cuando Jorge Jesus llevó al club al triunfo.

La temporada aún es larga, pero el ex de la Lazio aspira más que nunca este año a ganar la liga saudí, después de lo logrado en la Serie A con el Inter.